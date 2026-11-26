No hay descanso para el Manchester United de Mauricio Pochettino. Tras un estreno para el olvido, con una goleada por 0-4 ante el Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino buscó en Portugal su primera victoria al frente de los Diablos Rojos. Sin embargo, protagonizó una montaña rusa de emociones: hubo una falta de Lisandro Martínez, dos penales en contra en apenas tres minutos y una remontada que tuvo a Bruno Fernandes como figura.

El calvario de Pochettino y un inicio cuesta arriba

Desde el arranque quedó claro que el ciclo del entrenador argentino recién comienza en medio de un complicado panorama futbolístico. El United intentó manejar la pelota, pero sufrió cada avance del conjunto portugués y volvió a mostrar dificultades defensivas.

Mauricio Pochettino y Bruno Fernandes Reuters/Peter Cziborra

A los 29 minutos llegó el primer golpe. Lisandro Martínez fue sancionado por una infracción sobre Geny Catamo dentro del área y el árbitro Szymon Marciniak cobró penal. Luis Suárez se hizo cargo de la ejecución, pero Senne Lammens adivinó la dirección del remate y evitó la caída de su arco.

La tranquilidad duró muy poco. Apenas un minuto después, el propio Lammens cometió otra infracción dentro del área al derribar a Maximiliano Araújo. Esta vez, Suárez no falló y, a los 33 minutos, puso el 1-0 para el Sporting.

La montaña rusa de Licha en las dos áreas

El defensor de la Selección Argentina tuvo una primera mitad complicada, con una infracción que pudo costarle caro al Manchester United. Sin embargo, en el complemento tuvo su oportunidad de redención.

Lisandro Martinez celebrando el segundo gol del United Reuters/Peter Cziborra

A los 48 minutos, el defensor subió al ataque, ingresó al área y recibió una infracción de Eduardo Quaresma. El arbitro sancionó el penal y Bruno Fernandes se hizo cargo de la ejecución. El portugués definió con precisión, cumplió con la ley del ex y estableció el 1-1.

Apenas dos minutos después, el capitán del United volvió a aparecer. Desde afuera del área sacó un remate de zurda que parecía controlable, pero la pelota picó de manera extraña por un desnivel del terreno y superó al arquero Kaique Pereira. Así, el equipo de Pochettino dio vuelta el marcador y pasó a ganar 2-1.

Luis Suárez volvió a golpear y el VAR le negó el triunfo al United

Cuando parecía que el entrenador argentino se llevaba su primera victoria al frente de los Diablos Rojos, el Sporting volvió a reaccionar. A los 80 minutos, después de un centro que Lammens no pudo controlar, Luis Suárez aprovechó la pelota suelta y definió con una espectacular chilena para marcar el 2-2 y completar su doblete.

El cierre todavía tenía reservado otro capítulo de polémica. A los 83 minutos, el arquero Kaique Pereira terminó introduciendo la pelota en su propio arco después de un córner de Bruno Fernandes. El Manchester United creyó haber encontrado el gol de la victoria, pero el VAR intervino y anuló la conquista por una infracción previa de Patrick Dorgu sobre el arquero.

El empate en Lisboa dejó sensaciones encontradas para el Manchester United. Por un lado, el equipo mostró carácter para revertir el resultado y encontró en Bruno Fernandes a su principal figura. Por el otro, volvió a sufrir problemas defensivos, concedió dos penales en un lapso muy corto y no pudo sostener la ventaja.

Mauricio Pochettino todavía no consiguió su primera victoria con el United Reuters/Peter Cziborra

Para Pochettino, el desafío continúa. Después de la goleada sufrida ante Liverpool, el entrenador argentino todavía no consiguió su primera victoria y deberá trabajar para corregir los errores que siguen condicionando el comienzo de su ciclo.

El análisis de Pochettino

“Estoy muy orgulloso de los jugadores. Hoy tuvimos un partido muy difícil, me gusta el equipo, mostró personalidad y carácter. Recién empezamos y tenemos mucho trabajo por delante. Hoy mostramos, en parte, cómo queremos jugar aunque solo llevamos una semana trabajando juntos”, dijo Pochettino en una entrevista con TNT Sports.

“Tenemos que doblar esfuerzos para mejorar. Tenemos que estar más concentrados, más enfocados. Partidos como el de hoy es la mejor medicina…”, siguió el argentino.

“La prioridad es el siguiente partido. Tenemos que confiar en nuestros jugadores, les tenemos que dar las herramientas para que puedan rendir bien. Ese el camino que tenemos que seguir. Fuimos agresivos…”, comentó.

Y de cara al duelo contra el Brentford el próximo sábado, expresó: “Estoy seguro que nuestros hinchas van a mostar su apoyo, estamos comprometidos a ganar en Old Trafford y jugar como lo hicimos hoy en la Champions”.

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