Este miércoles, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, Julián Alvarez volvió al gol tras un mes: la Araña convirtió en el 2-0 del Atlético de Madrid ante el Viking en el Metropolitano. Luego de un golazo de tiro libre, el delantero de la Selección Argentina recibió un sentido elogio de Diego Simeone.

Tras la novela que generó su frustrado traspaso al Barcelona en el pasado mercado de pases, el ex River se quedó en el Colchonero. Y tras unas semanas en las que se lo vio muy golpeado por la situación, que lo llevó a ser insultado por los hinchas de su propio equipo, el cordobés volvió a recuperar la sonrisa.

En todo este tiempo, salvo por una polémica frase tras unos insultos contra el punta, el Cholo trató de ser muy medido con sus declaraciones respecto a Alvarez. Y este miércoles, el DT mostró su lado más personal.

“Estoy feliz con él. Soy muy respetuoso con él. No tengo que quitarme pesos. Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo defiendo como futbolista”, dijo el argentino, en declaraciones brindadas a Movistar Plus, en la zona mixta del estadio.

“No tengo dudas de que para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián”, agregó el entrenador, con una sonrisa en su rostro.

Ya en la previa al partido contra el Viking en Madrid, Simeone había anticipado que la Araña podía volver a celebrar. “Son futbolistas con gol y seguramente aparecerán”, fue su predicción en la rueda de prensa del martes.

El Cholo habló luego del triunfo del Aleti (Foto: EFE).

Más frases del Cholo Simeone

El análisis del triunfo

Estoy aliviado. La necesidad, en esta competición que te obliga a estar entre los ocho primeros para llegar a directo a octavos y evitar dos partidos, y no es fácil. Ya vimos los resultados… Sacamos adelante un partido que jugamos bien, que fuimos protagonistas, aprovechamos las situaciones. Controlamos un partido que necesitábamos ganar.

El nuevo formato de la Champions

Está buena la Champions para la gente. Los equipos no pueden cuidar nada… Todo cuenta, todo suma. Se ha generado que en todos los partidos se ven goles, es bueno para la gente.

El recuerdo de Maradona en el aniversario de su muerte

Tengo un grandísimo recuerdo, estuve muy cerca de su familia en Sevilla cuando yo era joven. Me cuidaron. Nos dio todo, verlo jugar era una felicidad.

El nivel del rival

Equipo valiente, que presiona bien en campo rival. Hicimos un partido muy bueno, logramos hundirlos, nos vamos con una victoria importante en el día de hoy.

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