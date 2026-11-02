​Messi metió un golazo, dio una asistencia y clasificó al Inter Miami a la Concachampions 2027: ¿quiénes la jugarán? 

Lionel Messi volvió a ser determinante para el Inter Miami. El rosarino lideró este domingo la remontada de su equipo ante el New England Revolution por 2-1, con una asistencia y un gol sobre el cierre, y consiguió un doble objetivo, meterse en la próxima edición de la Concachampions y quedar segundo en la Conferencia Este de la MLS.

En un duelo directo por los primeros puestos, Las Garzas arrancaron en desventaja, pero reaccionaron en el complemento. Primero apareció Germán Berterame para establecer la igualdad y, cuando el partido entraba en su tramo final, Messi se encargó de sentenciarlo con una definición de zurda. Una vez más, el argentino marcó la diferencia.

Messi fue el autor del gol que sentenció la victoria. (Reuter) Messi fue el autor del gol que sentenció la victoria. (Reuter)

El gol y la asistencia de Messi para la remontada del Inter Miami

Después de un primer tiempo sin goles, el encuentro se abrió a los 53 minutos, cuando el húngaro Dániel Gazdag adelantó al New England Revolution. El conjunto local aprovechó su momento y complicó a un Inter Miami que necesitaba sumar para quedarse con el segundo puesto de la Conferencia Este.

Sin embargo, el equipo de Florida encontró respuestas en sus figuras. A los 69′, Messi participó en la jugada del empate, metió una asistencia para que el mexicano Germán Berterame conectara de cabeza y pusiera el 1-1.

Y todavía quedaba lo mejor. A los 83 minutos, Telasco Segovia habilitó a la Pulga, que recibió y sacó un zurdazo cruzado para dar vuelta el resultado. Fue su gol número 26 en la actual temporada de la MLS y el tanto que terminó de asegurar una victoria fundamental.

Con este resultado, el Inter Miami cortó una racha de dos partidos sin triunfos y llegó a los 59 puntos. De esa manera, superó al propio New England Revolution, que quedó con 58 unidades.

Inter Miami jugará la Champions de la Concacaf 2027: los equipos clasificados

La victoria también tuvo un premio internacional. Tanto el Inter Miami como el New England Revolution consiguieron la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, luego de asegurarse entre los mejores ubicados de la tabla general de la MLS.

Con estos dos equipos, ya son 24 los 27 participantes confirmados para el certamen continental. Entre los clasificados también aparecen varios pesos pesados de la región: por México estarán Toluca, Tigres, Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, Monterrey, León y Pachuca. Además, Nashville SC, Forge FC y St. Louis City SC consiguieron sus boletos por las competencias de Estados Unidos y Canadá.

La lista también incluye a Club Olimpia Deportivo, FC Motagua y CD Marathón, de Honduras, y también LD Alajuelense, CS Cartaginés y Deportivo Saprissa, de Costa Rica, además de Mount Pleasant, y Portmore United, de Jamaica. Por su parte, Cavalry FC se clasificó desde la Canadian Premier League.

La Concachampions es un título pendiente que tiene Messi con el Inter Miami. (Reuter) La Concachampions es un título pendiente que tiene Messi con el Inter Miami. (Reuter)

Todavía quedan tres lugares por definirse, uno para el campeón de la MLS Cup 2027, otro para el tercer puesto de la Copa Caribeña y el restante para el ganador de la Canadian Premier League 2027.

Para Messi, la clasificación representa un nuevo desafío en su aventura estadounidense. La Copa de Campeones de la Concacaf es uno de los grandes objetivos que todavía persigue con el Inter Miami, en una competencia que reúne a los principales clubes de la región.

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