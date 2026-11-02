​La guerra de River contra AFA, profundizada: Otamendi le habló directo a Tapia 

El Gran Valle del Rift, en África, es la grieta continental más grande del mundo: se extiende por miles de kilómetros y los científicos estiman que en millones de años podría dar paso a un nuevo océano. Así y todo, no parece ser tan profunda como la que River tiene con la AFA, puesta en público hace ya un tiempo, condimentada la semana pasada y en su punto más álgido luego del polémico superclásico de este domingo en la Bombonera, desde donde todas las patas del club coincidieron en que fueron perjudicados por el arbitraje.

De hecho, no fue casual que ex dirigentes con vínculo cercano, actuales miembros de la dirigencia, jugadores y el cuerpo técnico hayan declarado de manera común y apuntando ya no solo a las tareas de Nicolás Ramírez en el campo y Silvio Trucco en el VAR. Entre tuits, conferencia del DT y zona mixta a la puerta del vestuario visitante, el tono fue duro y contundente.

En esa línea, el que más arriba declaró fue Nicolás Otamendi, apuntando directamente contra la AFA aunque sin nombrar a su presidente, Claudio Tapia. Se veía venir: desde la confirmación de que hablaría, cerca de media hora antes de que finalmente sucediera, se presentía que el mensaje iba a ser fuerte. “No te dejan competir, eso te da mucha bronca. Ya el próximo torneo, que designen al campeón y directamente no competimos”, expuso, para nada tranquilo.

Otamendi, junto a Tapia. Otras épocas… (IG Claudio Tapia). Otamendi, junto a Tapia. Otras épocas… (IG Claudio Tapia).

“El de más arriba tiene que pensar más en estas cosas. No es designar por designar: el árbitro tiene que estar capacitado para distintos momentos de un clásico. Fue claro que no se vivió con la misma vara. En rojas y amarillas. Y fuimos condicionados. Se fueron acumulando los fallos y, obviamente no es que estamos intentando condicionar al árbitro, sino que los hechos son claros: en diferentes partidos a River le analizaron las jugadas como si fueran a muerte. Y por ahí al revés ni se chequea. Eso te da bronca. No sé quién será el encargado de eso…”, fue claro el capitán, apuntando “más arriba”.

¿Qué es “ más arriba”? Evidentemente, la gestión del fútbol argentino, con la que River ya demostró en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo en muchas cosas estructurales y de torneos. “Se está arruinando el fútbol argentino: te da bronca. Siempre dije que mientras nos dejen competir con la misma vara, lo haremos; cuando no te dejan te da mucha bronca”, explicó el capitán.

Gonzalo Montiel, en cambio, habló de manera diferente, aunque sin ocultar su malestar. ” Hay una campaña contra nosotros. No es normal lo que pasó: no hay que normalizar. La de Blanco es igual a la mía, a Blanco le saca amarilla, a mí me expulsa; hubo dos penales claros a Otamendi. Paredes tenía amarilla, se tiró a barrer, y era roja. Di Lollo tenía amarilla, hizo el penal a Otamendi. Velasco tenía amarilla, se tiró en una jugada y era la segunda tarjeta… Habría que preguntarle al árbitro por qué tomó esas decisiones que nos jugaron en contra. En todas esas situaciones nos condicionó. Nos duele perder así”, dijo.

Leo Ponzio no se quedó atrás en ningún momento. En la cancha, ya le había reclamado irónicamente a Ramírez: “¿Ya está? ¿Ya cumpliste?”, le dijo post expulsión de Montiel. Y en conferencia retrucó: ” El VAR interfiere en muchos casos siempre en contra nuestro. Y en otras, no lo hace. Es decisión del juez. Sería bueno que se entiendan. O somos parciales para todo o tenemos una misma dirección en el fútbol argentino. Es entender qué es lo que queremos”, no bajó las revoluciones.

Lo más duro, igual, llegó desde las altas esferas del club. De los que están y de aquellas personas que hoy siguen ligadas desde otro rol. Así fue como Stefano Di Carlo no dejó pasar demasiado tiempo de terminado el superclásico para tuitear: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos“. Clarito. Y directamente hacia una gestión con la que está todo roto y con la que no se vislumbra algún intento de mínimo momento de paz.

Bastante antes, ya desde la roja a Martínez Quarta, D’Onofrio catalogó de “robo” a lo sucedido. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto. Se acuerdan en la cancha de River… Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza. ¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba, había un penal a Otamendi y una amarilla más para Paredes. No me callo más, es una vergüenza el futbol argentino. Perder es parte del deporte, pero que te roben… basta”, posteó, en varios tuits.

A ellos, los siguieron, entre otros, Jorge Brito, Matías Patanian, Ignacio Villarroel y Andrés Ballotta. Todos, mostrando la calentura que hay contra el arbitraje del superclásico, pero también la relación casi irreconciliable con la AFA de Tapia.

El Gran Valle del Rift, en África, podrá ser la grieta continental más grande del mundo. Pero no tanto como la que hay entre uno de los dos gigantes del fútbol argentino y la casa madre…

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