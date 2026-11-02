​Arruabarrena le puso fecha a la vuelta de Aranda en Boca 

Boca festejó el superclásico y recibió otra buena noticia en la conferencia de Rodolfo Arruabarrena. Cuando le preguntaron por el regreso de Tomás Belmonte y el estado de los lesionados, el Vasco habló de Toto, de Adam Bareiro y, sin que hiciera falta una consulta puntual, adelantó un paso importante para Tomás Aranda tras dos meses de espera.

“Tomi va bien, va bien, va por buen camino. La verdad que el proceso de recuperación ha sido bueno y creemos que mañana o pasado va a estar con el grupo”, anunció el entrenador después del 1-0 ante River. La referencia fue a este lunes 2 y al martes 3 de noviembre: el juvenil podría empezar a sumarse a los trabajos con sus compañeros, de manera progresiva y sin completar necesariamente todos los ejercicios.

La posibilidad está apoyada en su evolución y en el seguimiento que realizan el cuerpo técnico y los médicos. El propio Arruabarrena dejó claro cómo se tomará la decisión: ” Deberé hablar con el jugador y sobre todo con los médicos”. Este lunes ya existe la chance de que el 10 participe de algunas tareas grupales en el campo.

Es una novedad importante por la gravedad de la lesión y por el escenario que se había planteado cuando ocurrió. Aranda se fracturó el peroné de la pierna derecha el miércoles 26 de agosto, durante un entrenamiento en Boca Predio. Al día siguiente, el jueves 27, fue operado. Por entonces, la recuperación proyectaba una ausencia que podía extenderse hasta la pretemporada de 2027.

Tomás Aranda ya está listo para volver (Prensa Boca). Tomás Aranda ya está listo para volver (Prensa Boca).

El golpe también había sido futbolístico. A los 19 años, el juvenil se había ganado un lugar central en el equipo del Vasco, que lo ratificó como titular y le dio protagonismo en la creación. Su salida obligó al DT a buscar variantes y dejó a Boca sin uno de los jugadores que mejor venían respondiendo en el inicio del semestre.

El plan para su reinserción paulatina

Ahora aparece un panorama diferente. Aranda ya había avanzado con tareas de campo durante la rehabilitación y el próximo paso sería integrarse a parte de la rutina del plantel. Volver al grupo no equivale todavía a estar disponible para competir: permitirá evaluar cómo responde al aumento de las exigencias y cuánto le falta para regresar a un partido.

El 10 de Boca ya trabaja con pelota tras la fractua de peroné (Prensa Boca). El 10 de Boca ya trabaja con pelota tras la fractua de peroné (Prensa Boca).

En la mira: la semifinal de Copa Argentina ante Banfield

Si esta semana puede cumplir esa etapa y la evolución continúa siendo favorable, se abre una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: viajar a Mendoza para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, prevista para el sábado 14 de noviembre. Es una alternativa, sujeta a su respuesta física y a la evaluación del cuerpo médico y del entrenador.

Paso a paso, como insiste el Vasco. Primero la vuelta a los entrenamientos compartidos; después, la posibilidad de entrar en una convocatoria. Para Aranda y para Boca, que parecía que lo perdería por todo el año, ese primer avance ya representa una noticia enorme en plena definición de la temporada.

El doctor Jorge Batista operó a Tomás Aranda el pasado 27 de agosto. El doctor Jorge Batista operó a Tomás Aranda el pasado 27 de agosto.

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