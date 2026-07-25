​Mercado de pases europeo: Juventus insiste por Dibu Martínez, pero también evalúa alternativas 

¿ Emiliano Martínez cambia de aire? Luego del Mundial 2026, comenzó oficialmente la pretemporada en el fútbol europeo. Los clubes del Viejo Continente buscan reforzarse para el año futbolístico que comienza. Y un grande de Italia va a la carga por el Dibu.

Como ya había adelantado Olé antes del debut en la Copa del Mundo, el arquero argentino es uno de los objetivos de la dirigencia de la Juventus.

Si bien hubo acercamientos con el representante, Aston Villa no había recibido ninguna oferta. No obstante, el panorama cambió cuando este jueves la Vecchia Signora envió una propuesta formal al cuadro de Birmingham.

Según informaron Sky Sports Italia, el ofrecimiento de los de Turín habría rondado los 6.5 millones de euros, cifra que desde Inglaterra consideraron insuficiente.

Dibu Martínez con Argentina. (EFE/ Angel Colmenares) Dibu Martínez con Argentina. (EFE/ Angel Colmenares)

Ante la negativa, la Juve evalúa otras opciones para defender los tres palos en la temporada 2026/2027, en la que jugará la Europa League. Uno de ellos es el japonés Zion Suzuki, hombre de destacado Mundial que cuenta con la ventaja de conocer la Serie A por su presente en el Parma.

Otro nombre que emerge como posibilidad es el de Guglielmo Vicario, italiano que defiende el arco del Tottenham. Un dato no menor es que los medios locales destacaron que Juventus tendría como consigna cerrar a su próximo arquero por un precio similar al que ya ofertaron por Dibu.

El buen presente del Dibu Martínez

Seis han sido las temporadas del Dibu en Aston Villa. Y se coronaron con la obtención de la Europa League en una final en la que atajó con un dedo fracturado.

Con el interés de la Juventus ya asentado, Martínez (que tiene contrato hasta mediados de 2028) disputó el Mundial 2026 con la Selección. Si bien su rendimiento despertó dudas por la lesión de su mano, Dibu apareció en las instancias decisivas, sobre todo ante Inglaterra y España (semi y final, respectivamente) para ayudar a que Argentina logre el subcampeonato del mundo.

Dibu Martínez, campeón de la Europa League con Aston Villa. (EFE) Dibu Martínez, campeón de la Europa League con Aston Villa. (EFE)

¿Por qué la Juventus busca al Dibu?

Juventus viene de una campaña compleja, ya que terminó sexto en la Serie A y por ende no jugará la Champions: lo hará en la Europa League. Para volver a ser, Spalletti quiere empezar por el arco y por eso apuntó a Martínez. Michele Di Gregorio y Mattia Perin fueron los arqueros en el último torneo.

Sin embargo, con la posibilidad del traspaso diluyéndose, la Juve busca otras alternativas en el arco. En la previa del Mundial, se mencionaron a David de Gea (Fiorentina) y Guglielmo Vicario (Tottenham) como opciones, aunque el buen Mundial de Zion Suzuki (Parma) con Japón lo postuló como uno de los candidatos más destacados si no se concreta lo del Dibu.

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