​Medallero de los Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas de Argentina y las posiciones generales 

Los Juegos Suramericanos 2026 comenzaron el domingo 13 de septiembre y la pelea en el tablero continental sigue a ritmo intenso. Con más de 4.000 atletas reunidos en la provincia de Santa Fe, la delegación nacional salió a competir en las primeras jornadas con el objetivo de afirmarse entre los protagonistas del certamen.

La competencia se desarrolla hasta el sábado 26 con subsedes repartidas en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Participan atletas provenientes de 15 países distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

Día 1: el arranque albiceleste con tres doradas

La actividad inicial tuvo a Romina Imwinkelried como la encargada de sumar la primera medalla para el país, tras finalizar tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas. En la esgrima llegó la primera dorada a través de Pascual Di Tella, quien venció 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final de sable individual masculino, prueba en la que Juan Bacha completó el podio con el bronce.

La natación aportó varios podios a pesar de la ausencia por lesión de Agostina Hein. Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con una marca de 1m06s80 y Martina Barbeito se quedó con el segundo puesto (1m09s26). En los 50 metros espalda, Cecilia Dieleke logró el triunfo compartido con la brasileña Etiene de Medeiros (28s38) y Andrea Berrino terminó tercera.

Pascual Di Tella, el primer oro argentino de los Juegos Suramericanos. Pascual Di Tella, el primer oro argentino de los Juegos Suramericanos.

El agua sumó más podios con el bronce de Lucas Alba en 800 metros libre y las terceras posiciones de los relevos 4×200 metros libre, tanto en la rama femenina (Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke) como en la masculina (Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia). El equipo masculino de gimnasia artística también aportó un bronce en la prueba por equipos.

Día 2: nueve oros desde Rafaela y más

La segunda jornada de competencias tuvo su punto más destacado en el Autódromo de Rafaela dentro del ciclismo. En la prueba masculina de Cross-Country Olímpico de mountain bike, Fernando Contreras se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1h24m27s.

Macarena Ceballos empezaba con su cosecha (Juano Tesone). Macarena Ceballos empezaba con su cosecha (Juano Tesone).

También hubo oros de: Julieta Lucas (2), Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco y Rocío Saucedo (gimnasia artística); Cecilia Dieleke (2), Macarena Ceballos (2), Laila Chain y Andrea Berrino (natación), Isabel Di Tella y Augusto Servello (esgrima) más el 9° del dia, de Daniela Arias (esports).

Día 3: siguieron los éxitos con la decena

La tercera jornada de actividad comenzó con dos medallas tempraneras, ambas por la misma disciplina y en la misma locación: ciclismo en Rafaela. La primera, el bronce de Delfina Dibella, y la siguiente, el oro de Mateo Kalejman, los dos en la modalidades contrarreloj. La tricampeona sudamericana Fernanda Russo y Julián Gutiérrez se quedaron con la dorada en la prueba mixta por equipos de 10m rifle de aire. La lista de títulos se completó con: Juliette Duhaime y Santino Basaldella (SUP); Juan Segundo Rodríguez (patinaje artístico); Benjamín Gader (patín carrera); Emilia Acosta y Julieta Lucas (gimnasia artística) y Macarena Ceballos y Malena Santillán (natación).

Fernanda Russo. Fernanda Russo.

Día 4: el agua provee y son siete

La jornada de este miércoles arrancó con dos doradas desde el agua con el SUP (surf con remo), gracias a Juliette Duhaine y Santino Basaldella, quienes se impusieron en las pruebas técnicas de sus géneros. Además, Catalina Serio sumó el metal de pentatlón moderno y Julieta Lucas consiguió su cuarto oro en gimnasia artística, e igualó a Macarena Ceballos, con el tetra en natación. Las otras tres doradas fueron de: Mara Kucharski (tiro); Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz y Santino Pérez (esgrima) y Facundo Chávez, Federico Riveiro Neto, Jerónimo Quirno Costa, Luciano Pensa y Enzo Brito (esports).

Julieta Lucas se fue de los Juegos con cuatro oros (Juan Tesone). Julieta Lucas se fue de los Juegos con cuatro oros (Juan Tesone).

Día 5: llegó la primera dorada en remo

Rodrigo Enríquez y Santino Menin se impusieron en el doble ligero con un tiempo de 6m19s78. Para Menin fue su segunda medalla en Santa Fe 2026, tras la plata en el single ligero. Además, Fernanda Russo se quedó con el otro oro del día en carabina de aire comprimido 10 metros.

Rodrigo Enríquez y Santiago Menín festejaron así tras ganar el oro en remo en el doble par ligero. Rodrigo Enríquez y Santiago Menín festejaron así tras ganar el oro en remo en el doble par ligero.

Día 6: continúan los éxitos

En las primeras horas del día, Argentina sumó dos oros más: Julieta Benedetti, en ciclismo de ruta, y Julián Gutiérrez, que ya había saboreado la gloria en estos Juegos Sudamericanos y ahora lo repitió en rifle de aire (10m). Unas horas después, Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez se llevaron la dorada en sable femenino por equipos, una de las modalidades de esgrima. El día sigue, así que a estar atentos…

Julieta Benedetti ganó el oro en ciclismo de ruta. (@PanamSports) Julieta Benedetti ganó el oro en ciclismo de ruta. (@PanamSports)

Día 7: se vino el hat-trick

El sábado arrancó con medalla de bronce para Argentina gracias a la puntería de Amelia Fournel, que finalizó tercera en la especialidad de rifle 50 metros en tres posiciones. Alexis Plakoudakis consiguió el primer oro en bowling, mientras Agustín Destribats lo sumó en lucha libre, igual que Pablo Surace y Abel Benedetto en judo.

Alexis Plakoudakis logró el oro en bowling y le dio a Argentina la primera medalla dorada del sábado en los Juegos.

(Prensa COA). Alexis Plakoudakis logró el oro en bowling y le dio a Argentina la primera medalla dorada del sábado en los Juegos.(Prensa COA).

Día 8: ¡17 medallas acuáticas!

El domingo arrancó con el oro de Alexis Eberhardt en rifle 50 metros tres posiciones, y el gran diferencial vino por medio del agua, con 17 medallas repartidas entre esquí náutico (11) y vela (6). En estas especialidades, los oros fueron de Eugenia de Armas y Ulf Ditsch, en wakeboard femenino y masculino, respectivamente; Tobías Giorgis, en salto, y Lucía Falasca, en ILCA 6, de vela.

Eugenia de Armas ganó el oro en wakeboard. (@PanamSports) Eugenia de Armas ganó el oro en wakeboard. (@PanamSports)

Las medallas argentinas

Oro

Pascual Di Tella (esgrima – sable individual)

Macarena Ceballos (natación – 100 metros pecho)

Macarena Ceballos (natación – 200 metros pecho)

Cecilia Dieleke (natación – 50 metros espalda)

Cecilia Dieleke (natación – 100 metros espalda)

Fernando Contreras (ciclismo – mountain bike cross-country)

Julieta Lucas (gimnasia artística – all around)

Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Rocío Saucedo y Julieta Lucas (gimnasia artística – equipo femenino)

Daniela Arias (esports – EA sports FC femenino)

Isabel Di Tella (esgrima – espada individual)

Augusto Servello (esgrima – florete individual)

Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos, Laila Chain y Andrea Berrino (natación – posta 4×100 metros combinado)

Mateo Kalejman (ciclismo – contrarreloj)

Juliette Duhaime (SUP, surf con remo)

Santino Basaldella (SUP, surf con remo)

Juan Segundo Rodríguez (patinaje artístico – libre)

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez (prueba mixta por equipos de 10m rifle de aire)

Benjamín Gader (patin carrera – 5.000 metros individual)

Emilia Acosta (gimnasia artística – salto)

Julieta Lucas (gimnasia artística – barras asimétricas)

Macarena Ceballos (natación – 50 metros pecho)

Malena Santillán (natación – 200 metros espalda)

Juliette Duhaime (SUP, surf con remo – carrera técnica)

Santino Basaldella (SUP, surf con remo – carrera técnica)

Catalina Serio – (pentatlón moderno)

Mara Kucharski (tiro – skeet)

Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz y Santino Pérez (esgrima – sable por equipos)

Julieta Lucas (gimnasia artística – suelo)

Facundo Chávez, Federico Riveiro Neto, Jerónimo Quirno Costa, Luciano Pensa y Enzo Brito (esports – Valorant)

Rodrigo Enríquez y Santino Menin (remo – doble ligero)

Fernanda Russo (tiro – carabina de aire comprimido de 10 metro)

Julieta Benedetti (ciclismo – ruta)

Julián Gutiérrez (tiro – 10 metros rifle de aire)

Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez (esgrima – sable por equipos)

Alexis Plakoudakis (bowling – individual)

Agustín Destribats (lucha libre – hasta 65 kilos)

Pablo Surace y Abel Benedetto (judo – Katame No Kata)

Alexis Eberhardt (tiro – rifle 50 metros tres posiciones)

Eugenia De Armas (esquí acuático – wakeboard)

Ulf Ditsch (esquí acuático – wakeboard)

Tobías Giorgis (esquí acuático – salto)

Lucía Falasca (vela – ILCA 6)

Catalina Serio ganó en pentatlón (Juano Tesone). Catalina Serio ganó en pentatlón (Juano Tesone).

Plata

Martina Barbeito (natación – 100 metros pecho)

Bruno Coleff (esports – assetto corsa GT)

Andrea Nigosanti (esgrima – florete individual)

Laila Chain (natación – 400 metros combinados)

Santiago Grassi (natación – 50 metros mariposa)

Micaela Lopetegui (patinaje artístico – libre)

Lucía Clembosky (SUP, surf con remo)

Donato Mastroianni (patinaje artístico – libre)

Ken Kewada (patin carrera – 5.000 metros individual)

Alicia Perroni (esgrima – sable individual)

Delfina Estoco (gimnasia artística – barras asimétricas)

María Luz Casadevall (pesas – categoría hasta 61 kilos)

Lucas Alba (natación – 1.500 metros libre)

Facundo Nieva Biza (patín artístico – solo danza)

Cecilia Dieleke (natación – 200 metros espalda)

Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke (natación – 4×100 metros libre)

Alma Coletta Spada (SUP, surf con remo – carrera técnica)

Ken Kewada (patin carrera – 10.000 metros individual)

Santino Menín (remo – single scull ligero)

Federico Gil (tiro – skeet)

Julieta Lucas (gimnasia artística – viga)

Malena Santillán (natación – 400 metros libre)

Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Matías Chaillou (natación – 400 metros combinados mixto)

Lucas Hecker (bochas en singles)

Gonzalo Molina (BMX carrera individual)

Martina Armanazqui y Nerea Luna (relevos femenino del pentatlón moderno)

Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco (ocho remos largos con timonel)

Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea e Iara Simonitti (cuatro remos largos sin timonel).

Franco Serrano y Catalina Serio (pentatlón moderno)

Agustina de Lucía (judo – hasta 63 kilos)

Melanie Martínez (boxeo – hasta 54kg)

Santiago Celes (boxeo – hasta 60 kilos)

Lucía Muello (boxeo – hasta 65 kilos)

Lorena Balbuena (boxeo – hasta 75 kilos)

Pablo Aguirre y Sebastián Nunes (judo – Kata -Nage No Kata)

Agustín Gil (judo – shiai hasta 81 kilos)

Tobías Giorgi (esquí náutico – overall)

Selección femenina (vóley)

Marcelo Zoccali (tiro – rifle 50 metros tres posiciones)

Antonio Collazo (esquí acuático – slalom)

Juan Alberto Benítez Gallardo (equitación – campo a través y salto)

Benítez Gallardo y Marcelo Rawson (equitación – campo a través y salto por equipos)

Kai Ditsch (esquí acuático – sobre tabla)

Luciano Pesci y Florencia Galimberti (vela – bote de 2 personas mixto)

Juan Segundo Rodríguez, oro en patinaje artístico (Juano Tesone). Juan Segundo Rodríguez, oro en patinaje artístico (Juano Tesone).

Bronce

Romina Imwinkelried (aguas abiertas – 10 kilómetros)

Juan Bacha (esgrima – sable individual)

Andrea Berrino (natación – 50 metros espalda)

Lucas Alba (natación – 800 metros libre)

Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke (natación – 4×200 metros libre)

Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia (natación – 4×200 metros libre)

Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri (gimnasia artística – equipo masculino)

Emilia Acosta (gimnasia artística – all around)

Verónica Malberti, Federico De Michelis, Leonardo Godoy y Diane Amendolara (ecuestre – adiestramiento por equipos)

Naiara Sagasti (patinaje de velocidad – 1.000 metros sprint individual)

Martina Barbeito (natación – 200 metros pecho)

José Materano (natación – 100 metros espalda)

Lautaro Zuviria (esports – EA sports FC)

Ulises Cazau (natación – 50 metros mariposa)

José Materano, Santiago Grassi, Dante Nicola y Matías Chaillou (natación – 4×100 metros combinado)

Delfina Dibella (ciclismo – contrarreloj)

Valentina Longo (patinaje artístico – libre)

Ignacio Arias (SUP, surf con remo al Sprint)

Manuel Turano (BMX – freestyle)

Delfina Veljanovich (patín artístico – solo danza)

Candela Espinosa (esgrima – sable individual)

Daniel Villafañe (gimnasia artística – anillas)

Delfina Dini (natación – 1.500 metros libre)

Martina Barbeito (natación – 50 metros pecho)

José Materano (natación – 200 metros espalda)

Matías Chaillou, Santiago Grassi, Guido Buscaglia y Máximo Aguilar (natación – 4×100 metros libre)

Martín Mansilla, Joaquín Riveros, Máximo Pacheco y Joel Romero (remo – cuatro sin timonel)

Tatiana Flores (boxeo – hasta 51 kilos)

Fila Dalinger (gimnasia artística – viga)

Tiago Muñoz (triatlón – sprint)

Gabriel Crespi y Candela Molina (bochas – petanca mixta)

Renzo Farías y Milagros Pereyra (bochas – Punto Raffa Rolo)

Santiago Tulián (boxeo – hasta 55 kilos)

Ivo Chiapponi (gimnasia artística – barras paralelas)

Enzo Gallardo (boxeo – hasta 90 kilos)

Santiago Grassi (natación – 50 metros libre)

Romina Bolatti (bochas en singles)

Luz Arancibia (boxeo mujeres – hasta 57 kilos)

Mateo Tavarone (boxeo – hasta 70 kilos)

Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci (esgrima – sable por equipos femenino)

Agustín Annese y Fernando Álvarez (dos remos largos sin timonel)

Ignacio Arias (SUP, surf con remo Race Técnico)

Alexis Eberhardt (tiro – 10 metros rifle de aire)

Agustín Scenna (remo – individual)

Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santiago Menin (remo – cuatro scull)

Galo Villavicencio (judo – hasta 60 kilos)

Joaquín Tovagliari (judo – hasta 66 kilos)

Ana Giuliano (golf – individual femenino)

Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Mía Yaya, Ana Giuliano (golf – equipo mixto)

Tomás Contte (ciclismo – ruta individual)

Iván Groupierre, Alec Brooke, Jesús Lugones y Agustín Gusman (esgrima – sable por equipos)

Amelia Fournel (tiro – rifle 50 metros en tres posiciones)

Ivo Dargoltz (judo – hasta 100 kilos)

Tomás Quinteros (judo – shiai hasta 90 kilos)

Joaquín Cisneros (tiro – trap)

Mauro Iglesias (skate – street)

Franciso Giorgi (esquí náutico – overall)

Iván Llanos (lucha libre – hasta 86 kilos)

Selección femenina (sóftbol)

Mía Yaya, Ana Giuliano, Miguel Carballo y Agustín Oliva-Pinto (golf – equipos mixtos)

Bautista Ahumada (esquí aquático – slalom)

Violeta Mociulsky (esquí aquático – slalom)

Francisco Giorgi (esquí acuático – trucos)

María Victoria De Armas (esquí acuático – sobre tabla)

Francisco Guaragna (vela – ILCA 7)

Joaquín Reutemann (vela – tabla a vela)

Chiara Ferretti (vela – tabla a vela)

Martín Alsogaray (vela – sunfish)

Santiago Gruñeiro y Marcos Méndez (ciclismo pista – persecución por equipos)

Lucas Vilar, Matías Murillo, Juan Rodríguez e Iñaki Serrano (ciclismo pista – velocidad por equipos)

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Natalia Vera (ciclismo pista – velocidad por equipos)

Celeste D’Arcangelo (gimnasia rítmica – concurso completo individual)

Galo Villavicencio, Agustin Gil, Ivo Dargoltz, Joaquin Tovagliari, Mikaela Rojas, Agustina De Lucia, Iván Gómez, Tomás Quinteros, Nayla Burzio, Brisa Gomez, Amanda Bredeston, Nicole Piscina (judo – shiai por equipos mixto)

Camila Amarilla (lucha libre – hasta 57 kilos)

Mara Kucharski, ganó el oro en skeet. Mara Kucharski, ganó el oro en skeet.

Así está el medallero

Brasil: 71-58-48 (177) Argentina: 42-45-72 (159) Colombia: 39-37-34 (110) Chile: 29-28-34 (91) Venezuela: 27-31-31(89) Perú: 17-20-19 (56) Ecuador: 11-16-14 (41) Uruguay: 10-4-14 (28) Paraguay: 5-6-11 (22) Aruba: 0-3-1 (4) Panamá: 0-2-7 (9) Bolivia: 0-0-2 (2) Curazao: 0-0-1 (1) Guyana: 0-0-1 (1)

*Los números indican las medallas de oro, plata y bronce, seguidas del total entre paréntesis. Surinam todavía no suma.

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