​La simpática frase de Di María para confirmar que estará en la despedida de Messi 

La lista ya salió. Lionel Scaloni dio a conocer a los 37 convocados para la triple fecha de amistosos FIFA, nómina que podría acortarse a 35 si se oficializan las bajas de Tobías Andrada y Thiago Almada (se lesionaron en River-Huracán; el Guayo estará cerca de un mes sin jugar y la Joya tiene una contractura). Ahora bien, la otra nómina, la de los invitados para la despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre en el Monumental frente a Benín. Ángel Di María, por caso, confirmó presencia.

“¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver… Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí y me queda de paso, estoy ahí, ja”, dijo Angelito después de la victoria 1-0 ante Argentinos. Quien no está en la lista local, pero sí entre los que no quieren perderse un partido histórico.

Así las cosas, Angelito será uno de los campeones del mundo en Qatar que estará en Núñez para disfrutar y atestiguar el emotivo último partido del capitán. Su amigo. El que lo acompañó en las malas. El que disfrutó con él las buenas, cuando se rompió aquella tan rígida pared. Después de tanto, ¿cómo iba a faltar?

“Va a ser difícil tener una Selección sin Leo después de tantos años, de lo que le dio al mundo entero, disfrutaremos de ese último día”, empezó a imaginar Di María lo que será el día después de esa noche de octubre. Que resultará tan inolvidable como nostálgica. En la que se evocarán las gestas de esa Pulga enorme que a los 39 disputó un Mundial único, más allá de la derrota en la final. Que le puso un punto final a su carrera en la Argentina a través de una carta que emocionó a todos los futboleros. Y que seguramente deberá prepararse para el último gran mimo dentro del campo.

En septiembre de 2024, Angelito también vivió una despedida inolvidable en Núñez (REUTERS). En septiembre de 2024, Angelito también vivió una despedida inolvidable en Núñez (REUTERS).

Ángel Di María, entre lágrimas en su despedida de la Selección Argentina. Ángel Di María, entre lágrimas en su despedida de la Selección Argentina.

Luego de ganar el derbi de Madrid con el Atlético, Cristian Romero se refirió a la despedida de Messi. “Sacando lo que es como jugador y lo que ha hecho en su carrera, que hasta el día de hoy sigue siendo el mejor del mundo, lo demostró en el Mundial y a lo largo de toda su carrera; lo que para mí lo hace mucho más grande es que es una gran persona y tiene una humildad que pocos futbolistas tienen”, dijo.

Acto seguido, Cuti llevó el recuerdo con Messi a lo personal: “Y que él, que ha ganado tanto, esas cosas lo hacen sobresalir. Desde el primer día que ha estado conmigo en la Selección, me ayudó a adaptarme. Todavía no habíamos conseguido todo lo que conseguimos, nos ayudó a acomodarnos a los más chicos y después hice una relación con él”.

Romero y Messi en el Mundial (REUTERS). Romero y Messi en el Mundial (REUTERS).

Además, explicó la relación que logró construir, de bajarlo del póster a una amistad en el día a día: “Es mi ídolo de chico, lo vi sufrir con la Selección, ganaba todo a a nivel clubes. Y después, haber compartido Selección con él, haber conseguido tantas cosas en la Selección y compartido tantos mates, tanta concentración y tantos trucos, es el más grande de todos los tiempos”.

Romero también habló de lo que le genera no tenerlo más como compañero: “Va a ser una linda despedida para él. Sorprendió que se despida, porque lo veo muy bien. Después del Mundial que hizo, tenía muchas ganas que siga en la Selección pero lo importante es que él esté bien, disfrute eso y esté bien con su familia. Vamos a estar ahí para apoyarlo”.

Y cuando le consultaron si Leo debe ganar el Balón de Oro, el cordobés no dudó: ” Obvio que sí. No hay otro como él, lo sigo diciendo. Seguramente cuando él decida no jugar más ahí sí habrá que ver a quién dárselo, al jugador que tenga más marketing porque hoy se trata de eso”.

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