​Grave denuncia de All Boys que involucra a Rosario Central 

All Boys realizó una fuerte denuncia que involucra a Rosario Central. Según la entidad que preside Christian Giménez, el equipo de futsal fue agredido físicamente por personas que vestían indumentaria de Rosario Central tras el partido ante Club Atlético Provincial, en la ciudad de Rosario, disputado este sábado.

La dirigencia aseguró que gestiona ante la AFA y las autoridades de Atlético Provincial para esclarecer el episodio y determinar las responsabilidades.

¿Qué fue lo que ocurrió? Una vez terminado el partido, los jugadores festejaban la victoria y tres personas se robaron la bandera del equipo de Floresta. Los futbolistas corrieron para recuperarla y fuera del estadio había por lo menos diez individuos vestidos con ropa de Central. Entonces, se generó una fuerte pelea. Volaron piñas, patadas entre los jugadores y los fans del club rosarino, sin que los del Albo pudieran recuperar la bandera.

En la red social X se difundió la imagen de por lo menos tres personas que exhibían el trapo robado, delante de una casa pintada con los colores del Canalla.

Recordar: en 2010, All Boys ascendió a Primera División en fútbol profesional de la AFA al superar a Rosario Central en una Promoción.

El Club Atlético All Boys expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro de Futsal de Primera División disputado ante el Club Atlético Provincial, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

▪️Una vez finalizado el partido, un grupo de personas identificadas con indumentaria del Club Atlético Rosario Central ingresaron al predio y agredieron físicamente a integrantes de nuestra delegación.

▪️La Comisión Directiva ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante AFA Futsal y las autoridades del Club Atlético Provincial, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.

▪️Asimismo, el club se reserva el derecho de adoptar y promover todas las medidas que considere necesarias ante los organismos competentes.

▪️Desde All Boys consideramos que el deporte debe desarrollarse siempre en un marco de respeto, convivencia y seguridad. Los hechos de violencia, cualquiera sea su origen o circunstancia, resultan absolutamente inadmisibles.

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