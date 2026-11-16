​Hernán Barcos, campeón a los 42 años en Perú: el nuevo título que ganó y su futuro 

Hernán Barcos tiene 42 años y una carrera que atravesó varios países, pero todavía encuentra motivos para seguir compitiendo. El delantero argentino, con pasado en Racing, Huracán y Vélez, volvió a ser protagonista en Perú. Su presente en Sporting Cristal le reservó un nuevo festejo y una historia que parece haber postergado, una vez más, su final.

El Pirata se consagró campeón de la Copa de la Liga de Perú después de la victoria por 2-0 ante Alianza Atlético, en el estadio Mansiche de Trujillo. Barcos fue titular en la final y salió reemplazado por Michael Hoyos a los 66 minutos.

Una final que se resolvió en el alargue

El partido terminó sin goles en los 90 minutos y necesitó de tiempo suplementario. Rafael Lutiger abrió el marcador a los 4′ del primer tiempo en el alargue y Santiago González selló la victoria a los 7′ del complemento. Así, el equipo dirigido por Roberto Mosquera conquistó la primera edición del certamen.

Sporting Cristal, campeón de la liga de Perú. Sporting Cristal, campeón de la liga de Perú.

Alianza Atlético tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero falló un penal en el primer tiempo y luego le anularon un gol por intervención del VAR. El conjunto celeste aprovechó sus oportunidades en el alargue y terminó por quedarse con el título.

Tras el triunfo, Barcos expresó su alegría: ” Muy contento, vinimos a buscar la victoria. El primer tiempo no nos encontramos, ellos hicieron un gran partido también“. El atacante había anticipado que el objetivo era llevar el trofeo a casa y finalmente pudo cumplirlo.

De Racing a Perú: el recorrido del Pirata

Nacido en Bell Ville, Córdoba, el delantero comenzó su trayectoria profesional en Racing. Más tarde tuvo un paso por Huracán y, en 2016, regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Vélez. Sin embargo, buena parte de sus mejores etapas llegaron fuera del país.

Jugó en clubes como Liga de Quito, Palmeiras y Gremio, además de pasar por el fútbol asiático. En Perú se convirtió en una figura de Alianza Lima, donde jugó entre 2021 y 2025, ganó los títulos nacionales de 2021 y 2022 y dejó una marca como máximo goleador extranjero de la institución.

Después de jugar en FC Cajamarca durante el primer semestre de 2026, llegó a Sporting Cristal en junio. Firmó un contrato hasta diciembre y, apenas unos meses después, sumó otra copa a su palmarés.

Festejo de los jugadores de Sporting Cristal frente a sus hinchas. Festejo de los jugadores de Sporting Cristal frente a sus hinchas.

El futuro todavía está abierto. Barcos manifestó que existen conversaciones sobre su continuidad para 2027, aunque no hay un acuerdo confirmado. Por ahora, el argentino disfruta de una nueva vuelta olímpica y mantiene abierta la posibilidad de prolongar su carrera más allá de los 42 años.

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