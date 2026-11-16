​El festejo a lo Francella de Sol de América tras eliminar al Cerro Porteño de Gustavo Costas 

Sol de América dio el golpe en Paraguay y lo festejó a lo Francella, dejando una chicana para los Costas. El pasado domingo, el equipo de la División Intermedia eliminó a Cerro Porteño de Gustavo Costas en las semifinales de la Copa Paraguay, después de imponerse 4-3 en la tanda de penales tras igualar 1-1 durante el tiempo regular. La clasificación a la final desató una celebración especial para el Danzarín, que dejó al Ciclón con las manos vacías y profundizó una temporada complicada.

Del otro lado, la imagen fue completamente distinta. Cerro había preparado una fiesta en el estadio Juan Canutto Pettengill de Itauguá, con la ilusión de conseguir un título y una clasificación internacional. Sin embargo, volvió a fallar en un momento decisivo y ahora tendrá que concentrarse exclusivamente en la tabla acumulativa para intentar meterse en la Copa Libertadores 2027.

Sol de América eliminó a Cerro Porteño y lo festejó a lo Francella

La presión estaba del lado azulgrana. Sin respuestas en el torneo Clausura, la Copa Paraguay aparecía como una oportunidad inmejorable para rescatar el año. Pero Sol de América planteó un partido inteligente, resistió los momentos de mayor sufrimiento y terminó dando el golpe.

Durante la primera parte, Cerro tuvo las ocasiones más claras. Pablo Vegetti contó con cuatro oportunidades para abrir el marcador, aunque la falta de eficacia volvió a castigar al equipo de Costas. Pese a la iniciativa y al empuje del Ciclón, el primer tiempo terminó sin goles.

Sol de América le ganó a Cerro Porteño y se clasificó a la final. Sol de América le ganó a Cerro Porteño y se clasificó a la final.

En el complemento, el Danzarín encontró espacios y aprovechó un error grosero de Fabricio Domínguez Huertas. César Villagra no perdonó y puso el 1-0 para Sol, que silenció las tribunas de Itauguá y quedó a las puertas de una clasificación histórica.

Cerro reaccionó y fue en busca del empate. La insistencia tuvo su recompensa sobre el final, cuando Vegetti apareció de cabeza para establecer el 1-1. Sin embargo, el conjunto azulgrana no consiguió encontrar el segundo tanto y la semifinal se definió desde los doce pasos.

Allí, Sol de América se impuso 4-3, con Tulio Schwarz como uno de los grandes protagonistas de la clasificación. El equipo de Héctor Marecos jugará la final contra Recoleta, mientras que Cerro volvió a quedarse sin respuestas en una instancia decisiva. Para el Danzarín, la eliminación del Ciclón tuvo un sabor especial y terminó con un festejo a lo Francella, con su histórica frase ” Hermosa mañana, ¿verdad?“

¿Qué necesita Cerro Porteño para clasificarse a la Libertadores 2027?

La derrota tuvo consecuencias deportivas importantes para Cerro. La Copa Paraguay era una de las alternativas que tenía el equipo de Gustavo Costas para conseguir el cuarto cupo paraguayo a la Libertadores y cerrar la temporada con un título para la institución. Con la eliminación, esa posibilidad quedó descartada y ahora todas las miradas apuntan a la tabla acumulativa.

Después de las 22 fechas del Apertura y 19 jornadas del Clausura, Cerro suma 66 puntos. Tiene las mismas unidades que Sportivo Trinidense, aunque aparece cuarto por diferencia de gol, con seis conquistas menos que el Triki. Nacional ocupa el segundo lugar con 71 puntos, mientras que Libertad marcha con 64.

El panorama es exigente, quedan tres fechas, nueve puntos en disputa y solamente los tres primeros de la tabla acumulativa acceden a la Copa Libertadores. Por eso, el Ciclón necesita superar a Trinidense y acercarse a Nacional, además de esperar que sus competidores directos pierdan puntos.

Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño. Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño.

El calendario tendrá un enfrentamiento determinante: primero, visitará a Nacional, su rival directo en la pelea por los puestos internacionales; después recibirá a Guaraní y cerrará el campeonato frente a Rubio Ñu, nuevamente como visitante.

Ahora, después de perder la posibilidad de llegar a la Libertadores por la Copa Paraguay, Gustavo Costas tiene tres partidos para intentar rescatar la temporada. Sol de América ya está de fiesta y el Ciclón deberá mirar de reojo la tabla, ya que su clasificación internacional depende de lo que consiga en el cierre del campeonato y de lo que suceda con sus rivales directos.

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