​Más problemas para Hamilton: de diez puestos, al fondo de la parrilla con Verstappen 

El domingo de Lewis Hamilton se complicó antes de salir a clasificar. El británico pasó de tener una penalización de diez puestos a quedar condenado al fondo de la parrilla del Gran Premio de San Pablo, después de que Ferrari ampliara el reemplazo de componentes de su unidad de potencia.

La modificación eleva su castigo a 30 posiciones acumuladas y lo coloca en la misma situación que Max Verstappen y Sergio Pérez. Los tres deberán ubicarse detrás del resto de los clasificados y sus resultados del sábado determinarán el orden entre ellos. Así, Lewis también tendrá que pelear para evitar ser el último de ese grupo.

Lewis Hamilton. (EFE) Lewis Hamilton. (EFE)

El escenario inicial contemplaba diez puestos de retroceso para cada Ferrari por incorporar su quinto motor de combustión interna, cuando el máximo autorizado es de cuatro durante la temporada. Charles Leclerc mantiene esa penalización, pero Hamilton suma otros reemplazos que terminan de comprometer su ubicación de salida.

Por qué Hamilton ahora va al fondo

La clave está en cómo se acumulan los castigos. El reglamento establece diez lugares de penalización la primera vez que se excede el cupo de cada tipo de componente y cinco en las siguientes ocasiones. Si se reemplazan varias piezas que superan sus respectivas asignaciones, las sanciones se suman.

Con los cambios adicionales, Hamilton llega a 30 puestos. Al superar los 15, debe largar desde el fondo de la parrilla, independientemente de la posición que consiga en la clasificación.

Max Verstappen también va al fondo. (AP) Max Verstappen también va al fondo. (AP)

Eso no vuelve irrelevante su actuación del sábado. Como Verstappen y Pérez también están enviados atrás, la clasificación establecerá quién queda delante entre los tres. Una buena vuelta puede permitirle a Lewis comenzar la remontada con dos obstáculos menos por delante.

La sanción por componentes, por sí misma, tampoco implica una salida desde boxes: Hamilton queda relegado al fondo de la grilla.

Verstappen y Pérez lo esperan atrás

Max ya había quedado en esa situación por incorporar su quinto motor de combustión interna, su quinto turbo y su quinto conjunto de escapes. Cada elemento supera por primera vez el límite de cuatro unidades y aporta diez puestos: 30 en total.

Sergio Perez, el tercero que penaliza 30 lugares. (Reuters) Sergio Perez, el tercero que penaliza 30 lugares. (Reuters)

Pérez acumula la misma cantidad con otra combinación en su Cadillac: quinto motor de combustión, quinto turbo y cuarto MGU-K, el motor generador que recupera energía cinética. El cupo de este último componente es de tres unidades.

Más adelante quedarán por resolver los retrocesos de Leclerc y George Russell. El monegasco pierde diez posiciones y el británico de Mercedes, cinco, porque estrena su sexto motor de combustión: ya había excedido anteriormente el máximo y ahora le corresponde la escala menor.

​