​Estallido en Paraguay: “Nuestro partido más importante” 

Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), el gremio de jugadores del país, salió a hablar tras la crisis social y política que estalló con la disolución del Ueno Bank. El exzaguero de Independiente (finales de la década del 80) explicó el alcance que el cierre de la entidad bancaria tuvo en sus afiliados. “Hay muchos jugadores afectados, todos los jugadores cuyo Ueno era auspiciante están afectados, todos cobraban sus salarios por ahí”, afirmó el dirigente.

Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu tenían a la financiera de auspiciante y a los jugadores le despositaban allí sus ingresos, que ahora los tienen bloqueados. Además, los clubes deben encontrar otro sponsor porque perderán los ingresos. Los jugadores que se incorporaban a esos clubes, si no tenían, les abrían una cuenta en ese banco.

Eso no fue todo. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tuvo que retirar las publicidades del banco de sus plataformas y varios futbolistas de la selección nacional, que también operaban como clientes en la entidad, comenzaron a organizarse para evaluar demandas colectivas. Incluso, la Conmebol tenía como auspiciante a Ueno y tenía depósitos en la entidad (según versiones periodísticas, 14 millones de dólars).

“Los ladrones de gallina siempre están presos, pero los verdaderos ladrones son los de saco y corbata”, agregó Delgado. “Es un golpe duro, vamos a ver qué determinación tomar. Esperemos que se haga justicia y paguen los responsables”. Esto, mientras el presidente Santiago Peña, quien renunció a su cargo, debe afrontar un juicio político.

Rogelio Delgado, presidente del sindicato de jugadores de Paraguay. Rogelio Delgado, presidente del sindicato de jugadores de Paraguay.

“Ya nos contactamos con varios afiliados y nos reunimos con asesores jurídicos. Estamos haciendo un censo de futbolistas que tienen cuentas con este banco. Vamos a hacer todo a nuestro alcance por los intereses de los jugadores. Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Nos preocupamos y vamos a tomar las mejores determinaciones para los jugadores”, afirmó en ABC.

“Tanto los clubes, dirigentes, matrices de nuestro fútbol estaban en esta banco. Eso hace que los jugadores nos sumemos a esa corriente”, sostuvo. “Ahora vamos a jugar nuestro partido más importante”, cerró Delgado.

En las calles de Asunción, la capital del país, hubo varias manifestaciones, sobre todo en el Congreso, donde se definió el juicio político. El Banco Central les aseguró 40 sueldos mínimos a los ahorristas. Eso está muy lejos del contrato que puede firmar un jugador extranjero de un equipo grande, como Olimpia o Cerro Porteño.

La gente salió a las calles. La gente salió a las calles.

La gente se queja con la camiseta de Paraguay. La gente se queja con la camiseta de Paraguay.

La quema de una imagen de Santiago Peña. La quema de una imagen de Santiago Peña.

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