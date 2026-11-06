​El Reducido de la Primera Nacional: días y horarios confirmados para los primeros partidos 

La Primera Nacional entró en su etapa más apasionante. Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez pelearán por el título y el primer ascenso, otros 14 equipos pondrán en marcha un Reducido por un segundo boleto a la Liga Profesional. Olé te cuenta cómo quedaron armados los siete cruces y cómo se define.

Por la Zona A, avanzaron, ubicados del 2° al 8°, los siguientes equipos: Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires.

Mientras que en la Zona B, se metieron en el Reducido, ubicados del 2° al 8°, los siguientes equipos: Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta.

Godoy Cruz, finalista de la Primera Nacional 2026. (Prensa GC) Godoy Cruz, finalista de la Primera Nacional 2026. (Prensa GC)

Con todo este panorama sobre la mesa, ya se sabe cuándo y a qué hora arrancará el mini torneo, en busca del segundo ascenso. La gran final por el 1° ascenso será el 15 de noviembre a las 17:00 hs en el estadio de Belgrano de Córdoba.

Días y horarios confirmados para los partidos

Sábado 14 de noviembre

15.00 hs | Atlanta vs. Estudiantes de Caseros

16.00 hs | Temperley vs. Ciudad de Bolívar

18.00 hs | Colón vs. Midland

19.00 hs | Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

20.00 hs | Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Domingo 15 de noviembre

15.00 hs | Deportivo Morón vs. Colegiales

17.00 hs | Godoy Cruz vs. Tristán Suárez (FINAL)

20.00 hs | Ferro vs. Gimnasia y Tiro

El sistema del Reducido

La primera fase será un partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla final de posiciones, que tendrá la ventaja deportiva en caso de empate. En el enfrentamiento entre los dos quintos, actuará como local aquel que haya obtenido más puntos en la fase regular de su zona en comparación con el otro. En caso de persistir la igualdad, regirán los siguientes criterios, en orden: mejor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor y, por último, sorteo.

Ferro (2° de la A) vs. Gimnasia y Tiro (8° de la B)

Morón (3° de la A) vs. Colegiales (7° de la B)

Deportivo Madryn (4° de la A) vs. Deportivo Maipú (6° de la B)

Colón (5° de la A) vs. Midland (5° de la B)

Atlanta (2° de la B) vs. Estudiantes BA (8° de la A)

Temperley (3° de la B) vs. Ciudad de Bolívar (7° de la A)

Gimnasia de Jujuy (4° de la B) vs. Almirante Brown (6° de la A)

Ferro, el segundo mejor de la Zona A, deberá de ir en busca del ascenso a través del Reducido. (Foto: Prensa Ferro) Ferro, el segundo mejor de la Zona A, deberá de ir en busca del ascenso a través del Reducido. (Foto: Prensa Ferro)

La segunda fase del Reducido

Quienes ganen sus respectivas llaves clasificarán a la segunda fase del Reducido, donde también se sumará el perdedor de la final (Godoy Cruz o Tristán Suárez) para llegar a un total de ocho equipos. Para determinar los cruces, se creará una tabla de posiciones del 1° al 8°, basada en la cantidad de puntos obtenidos en el año, sin importar la zona en la que haya participado cada club.

Si hay empate en puntos, las posiciones en dicha tabla se determinarán por diferencia de goles, goles a favor y, en última instancia, sorteo. Considerando al perdedor de la final como 1°, los enfrentamientos serán:

Tristán Suárez o Godoy Cruz vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Las series serán a doble partido. Actuará como local en la vuelta quien tenga una mejor posición en la tabla creada para esta instancia y, a su vez, contará con la ventaja deportiva si el encuentro termina igualado al cabo de los 90 minutos del segundo partido.

Atlanta fue el segundo mejor de la Zona B. Atlanta fue el segundo mejor de la Zona B.

Las semis del Reducido

A las semifinales del Reducido clasificarán quienes hayan ganado sus duelos en la ronda anterior. Para esta fase, se creará una nueva tabla con los cuatro equipos que hayan superado los cuartos de final y se les asignará una posición del 1° al 4°, según la cantidad de puntos obtenidos en la fase regular, la diferencia de goles, los goles a favor y, si todo lo anterior resulta igualado, el sorteo. Si el perdedor de la final sigue en carrera, ocupará automáticamente el primer lugar. Los cruces quedarían así:

1° vs. 4°

2° vs. 3°

Será una llave de ida y vuelta, en la que tendrá la ventaja deportiva -en caso de igualdad tras los 180 minutos- quien esté mejor ubicado en la tabla de posiciones creada para esta etapa. A su vez, también tendrá la localía en la revancha.

La final del Reducido

Para la final, los dos vencedores de las semifinales jugarán entre sí a doble partido para definir el segundo ascenso. La ida se jugará en la cancha del que menos puntos haya obtenido en la fase regular y la vuelta, en el estadio del que haya sumado más. Si al cabo de los 90 minutos no se sacan diferencias, el boleto a Primera se definirá mediante la ejecución de penales.

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