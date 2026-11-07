​El 11 confirmado de Boca para ir por el título ante Defensa 

Boca tiene equipo confirmado para buscar el título de la tabla anual. Rodolfo Arruabarrena mantendrá la base que viene jugando, pero hará una modificación en el ataque para recibir a Defensa este sábado, desde las 17:30, en la Bombonera.

La decisión del Vasco es incluir a Alan Velasco en lugar de Leonel Flores. El volante ganó la pulseada y acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel, mientras que el juvenil esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Será el único cambio respecto del equipo que le ganó el superclásico a River.

Velasco se ganó la chance a partir de sus últimas actuaciones. Otro de los futbolistas que recuperó protagonismo con Arruabarrena, viene aportando desde el banco y estuvo cerca de marcar contra River: se acomodó afuera del área y sacó un derechazo que pegó en el palo. Ahora tendrá la oportunidad desde el arranque en un partido decisivo.

Flores, en cambio, viene teniendo mayores dificultades para desequilibrar y sostener la influencia de sus primeras apariciones, aquellas que lo llevaron rápidamente a la Selección Argentina. El entrenador optó por cambiar esa pieza y sumar un jugador con más tendencia a asociarse por dentro.

La variante también modifica las características del ataque. Con Villa como extremo, Merentiel como referencia y Velasco con libertad para acercarse a los mediocampistas, Boca buscará combinar profundidad por las bandas con una mayor conexión en la elaboración. Una distribución que ya le dio respuestas al Vasco cuando contó con Tomás Aranda o con el propio Alan.

Alan Velasco se metió en el 11 de Boca que irá por el título en la anual (Prensa Boca). Alan Velasco se metió en el 11 de Boca que irá por el título en la anual (Prensa Boca).

Villa mantuvo su lugar en el equipo

Villa, por su parte, sostuvo su lugar con aportes determinantes. El colombiano asistió en tres de los últimos cuatro goles de Boca: el de Merentiel ante Vasco da Gama en el Maracaná, el de Facundo Herrera contra Independiente y el de Lautaro Di Lollo frente a River. Méritos concretos para seguir entre los titulares.

El resto será la misma base: Montero en el arco, la defensa encabezada por Di Lollo y Herrera, y el mediocampo de Ascacibar, Paredes y Delgado. El Vasco toca una sola pieza para ir por el título.

El 11 de Boca ante Defensa

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Aranda reapareció entre los jugadores convocados por el Vasco para definir la tabla anual (Prensa Boca). Aranda reapareció entre los jugadores convocados por el Vasco para definir la tabla anual (Prensa Boca).

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