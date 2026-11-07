​La apuesta de River para una posición en la que le cuesta consolidar juveniles 

Mientras Leonardo Ponzio en lo que va de su interinato sigue apoyándose en la experiencia de nombres consolidados como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los costados, con Giovanni González y Francisco Ortega siendo variantes de esas alas, en River también miran hacia abajo. Porque si hay un puesto en el que el club no logró afianzar juveniles en los últimos tiempos es justamente el de los laterales. Y en ese contexto, la CD decidió dar un paso importante con dos de los proyectos que más entusiasman en la Reserva: acompañados por Fernando Guarini (presidente del Fútbol Formativo) y Gonzalo Moreno (presidente de Legales), Benjamín Rodríguez y Joel Pensotti sellaron sus primeros contratos profesionales hasta el 31 de diciembre de 2029.

Estas firmas van un poco más allá de las habituales producto de un semillero que mantiene su tierra fértil a la hora de sacar futuras promesas. En esta caso, el foco fue puesto sobre dos jugadores que comparten características y recorrido sobre el césped, con diferentes perfiles hábiles. Ambos van y vienen pegados a la línea de cal, vienen sumando minutos en Tercera -primero con Marcelo Escudero y ahora con Diego Barrado- y aparecen como piezas a seguir en una función que el club busca potenciar pensando en el futuro.

El mayor de los dos es Rodríguez, lateral derecho nacido el 25 de mayo de 2007 en Del Viso, provincia de Buenos Aires. Dueño de una importante capacidad física para recorrer toda la banda, se destaca por su intensidad, su despliegue y su aporte ofensivo. Hasta el momento acumula 16 partidos oficiales en la categoría y ya aportó dos asistencias, números que reflejan una de sus principales virtudes: la proyección constante. En el Camp valoran su crecimiento durante el último año y consideran que todavía tiene mucho margen para seguir evolucionando.

Benjamín Rodríguez. Prensa River. Benjamín Rodríguez. Prensa River.

A su vez, Pensotti es otro de los talentos que asomó con fuerza durante este año. Nació el 18 de junio de 2009 en Posadas, Misiones, y es un lateral zurdo que viene superando etapas dentro de la estructura formativa del club. Con apenas 17 años, ya suma 10 partidos oficiales en la categoría (una asistencia y una roja). Antes de dar el último salto venía mostrando condiciones interesantes en las Juveniles: intensidad, agresividad para pasar al ataque y una personalidad que no suele abundar en futbolistas de su edad.

Joel Pensotti. Prensa River. Joel Pensotti. Prensa River.

Aunque todavía les queda mucho camino por recorrer y la distancia con la Primera sigue siendo importante, en Núñez entienden que el futuro también puede empezar a construirse desde las bandas. La aparición de Rodríguez y Pensotti alimenta esa expectativa y por eso decidieron blindar a dos nombres que ya empiezan a sonar fuerte en Núñez.

​