​El árbitro que tuvo un cruce con Messi en el Mundial rompió el silencio: qué dijo sobre ese epidosio viral 

Uno de los momentos más viralizados del Mundial 2026 fue el cruce de Lionel Messi y el árbitro portugués Joao Pinheiro durante los cuartos de final Argentina vs. Suiza. En aquel partido, las cámaras captaron al capitán de la Selección reclamándole al juez: “Háblame con respeto, no me faltes al respeto”.

Semanas después de aquella escena, Pinheiro habló por primera vez del episodio y le bajó el tono a la polémica.

“Messi sí, y otros jugadores también. Son situaciones que ocurren entre jugadores. En el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten”, explicó el árbitro portugués en una entrevista con Canal 11 de su país.

Lionel Messi se queja ante el árbitro. Lionel Messi se queja ante el árbitro.

El juez reconoció que el hecho tomó una dimensión mayor únicamente por tratarse del capitán argentino. ” Lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común”, sostuvo.

Incluso, Pinheiro defendió este tipo de intercambios dentro del campo de juego y aseguró que forman parte de la convivencia entre futbolistas y árbitros.

” Siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante”, agregó.

Eñ partido también incluyó la determinación de echar a Breel Embolo por simular una falta de Leandro Paredes. El juez explicó por qué se dio lo que se dio, decisión que posteriormente también fue cuestionada.

El referí también habló de la expulsión a Breel Embolo. El referí también habló de la expulsión a Breel Embolo.

“En ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación… Resultó ser la segunda amarilla. Si hubiese sido la primera, la decisión habría sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego. Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos.”

Más allá del episodio con Messi y la expulsión, el portugués también recordó lo que significó arbitrar el Mundial. “No hay palabras para describirlo. Solo se comprende su magnitud cuando se vive. Me di cuenta de que estaba cumpliendo un sueño desde el primer partido“, confesó.

Así, Pinheiro dejó en claro que el encontronazo con el capitán argentino fue apenas una discusión más de las tantas que se viven dentro de una cancha, aunque, por tratarse de Messi, terminó recorriendo el mundo.

​