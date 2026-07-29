​La FIFA bancó la expulsión de Embolo ante Argentina 

La FIFA sostuvo como correcta la expulsión de Breel Embolo, futbolista de Suiza, en el partido ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Lo hizo en un comunicado poco después de difundirse la posición de la International Board sobre un supuesto error del referí Joao Pinheiro, tras verificar en la pantalla del monitor, tras aviso del VAR, que Leandro Paredes no había cometido infracción sobre el rival.

Lo que sostiene la entidad que preside Gianni Infantino es que la interpretación por Identidad Equivocada, que no solo se aplicó en el caso de Embolo, también con Miguel Almirón, de Paraguay, que había simulado una infracción ante Estados Unidos, estuvo bien aplicada en el Mundial. De todas maneras, se evaluará su uso en el futuro.

Joao Pinheiro le saca la roja Embolo (Reuters). Joao Pinheiro le saca la roja Embolo (Reuters).

El comunicado de la FIFA

“La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. H ubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente”.

“La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones”.

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su Circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM”.

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