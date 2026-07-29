​Desafío de las Estrellas del TC: cómo se correrá, a qué hora será el sorteo y dónde se podrá ver 

El Turismo Carretera desembarcará este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum para disputar una nueva edición del Desafío de las Estrellas, una competencia que rompe con el formato tradicional de la categoría y que, a dos fechas del cierre de la etapa regular, puede resultar determinante en la pelea por ingresar a la Copa de Oro.

La actividad se desarrollará desde el viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, cuando se dispute la final en el trazado sanjuanino de 4.254 metros. Será la novena fecha del campeonato 2026 y la décima edición de una prueba que combina estrategia, azar y resistencia, con un reglamento diferente al del resto de la temporada.

Un formato distinto al resto

A diferencia de una fecha habitual, esta jornada no contará con clasificaciones ni series. La grilla de largada se definirá mediante un sorteo, con los pilotos divididos en tres grupos según su posición en el campeonato: quienes ocupan los primeros puestos tendrán mayores chances de partir desde el fondo, mientras que los ubicados más atrás podrán largar adelante.

La final tendrá una extensión de 66 vueltas o un máximo de 120 minutos, convirtiéndose en una de las carreras más largas del calendario. Además, el ganador sumará 60 puntos, una cifra superior a la habitual y que puede resultar decisiva en la lucha por la clasificación a la Copa de Oro.

La carga de combustible, un ingrediente esencial. (@ACTCArgentina) La carga de combustible, un ingrediente esencial. (@ACTCArgentina)

Paradas en boxes y la estrategia de los pilotos

Otro de los grandes condimentos será la detención obligatoria en boxes. Todos los pilotos deberán ingresar para realizar una recarga de combustible y, por primera vez en varias ediciones, no estará permitido cambiar neumáticos durante la parada.

Cada auto podrá ser asistido por un máximo de cinco mecánicos y, mientras se realiza la carga de combustible, solamente estará permitido limpiar el parabrisas, reemplazar el film protector y despejar la entrada de aire del radiador. Si aparece el pace car, la calle de boxes permanecerá cerrada, por lo que la estrategia de cada piloto tendrá un papel determinante.

Martín Vázquez ganó su primera carrera en el último Desafío de las Estrellas. (Prensa ACTC) Martín Vázquez ganó su primera carrera en el último Desafío de las Estrellas. (Prensa ACTC)

Cuándo y dónde será el sorteo y una racha que nadie puede romper

El sorteo que definirá el orden de partida se realizará el viernes 31 de julio desde las 21, en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan. El evento contará con entrada libre y gratuita y será televisado en vivo por DeporTV. Además, habrá autos de Turismo Carretera en exhibición y un espectáculo musical en la previa.

Entre las curiosidades que rodean al desafío aparece una estadística que se mantiene vigente desde la creación de la carrera: ningún piloto que obtuvo la bolilla N°1 logró quedarse con la victoria. Alan Ruggiero estuvo cerca al finalizar tercero en 2021, mientras que Martín Serrano es el único que fue favorecido dos veces con esa posición, en 2017 y 2023.

Con una grilla determinada por el azar, una estrategia condicionada por la carga de combustible y muchos puntos en juego, el Desafío de las Estrellas volverá a ofrecer uno de los espectáculos más particulares del TC en una fecha que puede empezar a definir el rumbo del campeonato.

​