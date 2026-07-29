​Luis Vázquez fue presentado oficialmente en Inglaterra: “Siempre fue un sueño” 

En medio de la crónica crisis del número nueve que sigue teniendo Boca, un ex delantero salido de la Reserva del club fue vendido a un club de Inglaterra. Luego de una temporada a préstamo en el Getafe de España, el Anderlecht de Bélgica decidió venderle a Luis Vázquez al Birmingham City de la Championship, la Segunda División del fútbol inglés.

Lo que en el Viejo Continente era un secreto a voces durante el comienzo de esta semana terminó de confirmarse en la mañana de este martes, cuando el conjunto de la ciudad de Birmingham le dio la bienvenida al atacante de 25 años, quien firmó un contrato por tres años (hasta julio del 2029).

Vázquez con la casaca del Birmingham City (Foto: Prensa Birmingham City). Vázquez con la casaca del Birmingham City (Foto: Prensa Birmingham City).

Si bien el propio club británico no reveló la cifra en que se cerró la operación, el medio inglés Sky Sports confirmó que el pase se dio a cambio de 3,5 millones de euros y por el 100% de la ficha del punta de 1,90 metro.

Lo que sí fue confirmado por el Birmingham City, que durante uno de los cinco posteos dedicados a la presentación del punta lo describieron como un “atacante destacado por su potencia física, movilidad y calidad técnica”, es el dorsal que utilizará Vázquez. Tal y como mostró el club, el ex delantero de Boca portará la 32 en su camiseta.

Las palabras de Luis Vázquez en su presentación

En uno de los videos publicados por los canales oficiales del club, el santafesino dijo: “Hola, Blue Noises. Aquí les habla Luis Vázquez. Estoy muy contento de llegar al club y estoy esperando y deseando poder verlos”.

Vázquez mostró su felicidad al llegar a Inglaterra (Foto: Prensa Birmingham City). Vázquez mostró su felicidad al llegar a Inglaterra (Foto: Prensa Birmingham City).

Por otra parte, a la hora de describirse como futbolista para que los hinchas ingleses tengan una noción de su juego, el ex Anderlecht afirmó: “Soy un jugador que aporta energía y que le gusta pelear cada balón por el club que defiende. Estoy con todas las expectativas puestas aquí. Voy a hacer todo para estar al nivel y más acá en Inglaterra, que está el máximo nivel. Siempre fue un sueño”.

La cifra que recibirá Boca por la llegada del delantero a Inglaterra

Al haber disputado tres temporadas con la camiseta del Xeneize, el delantero le dejará un 1,5% de esta transferencia a Boca por el mecanismo de solidaridad. Esto, ya que se paga un 0,5% por cada uno de los años que juega el futbolista en un club entre sus 16 y 23 años. De esta manera, como el CABJ había vendido el 100% de la ficha del delantero, recibirá únicamente alrededor de €52.500.

Luis Vázquez le dejará alrededor de €52.500 a Boca (Prensa Boca). Luis Vázquez le dejará alrededor de €52.500 a Boca (Prensa Boca).

El camino de Vázquez en el fútbol europeo

El delantero arribó a la Pro League de Bélgica en julio del 2023 luego de lo que fue un millonario pase que le dejó 5 millones de dólares a Boca y 2 palos verdes a Patronato, club que formó al delantero y que mantuvo un 30% de su pase después de vendérselo al Xeneize en 2019.

En Europa, el atacante se adaptó rápidamente. Si bien su participación dentro del equipo que por aquel entonces dirigía el danés Brian Riemer fue paulatina, ya que tuvo su primera titularidad a fines de septiembre en un partido frente al Eupen, donde convirtió su primer gol, logró agarrar ritmo en el segundo semestre del 2023 y terminó con un rol importante dentro del recambio del plantel.

Vázquez jugó dos años y medio en el Anderlecht (Foto: Instagram @luiisvzqz). Vázquez jugó dos años y medio en el Anderlecht (Foto: Instagram @luiisvzqz).

A estos minutos entrando desde el banco de suplentes, el delantero que venía de meter 16 goles en 99 partidos con la azul y oro empezó a mojar en Bélgica. A comienzos del 2024 tuvo una buena ráfaga de cuatro goles en cinco partidos, pero nunca terminó de hacer pie para meterse dentro del 11 titular y estuvo durante toda la temporada jugando entre 10 y 20 minutos por compromiso.

En el 2025, el rendimiento de Vázquez en el Anderlecht fue una montaña rusa. Empezó jugando como titular y clavando cinco goles en los primeros tres meses del año, pero terminó el primer semestre perdiendo el puesto con el danés Kasper Dolberg.

Durante la segunda parte del año, su participación dejó de ser tan constante y terminó el segundo semestre con apenas 10 titularidades en los 20 partidos que jugó, donde aportó dos goles. Ante este panorama, el club belga aceptó la oferta proveniente del Getafe por un préstamo a seis meses.

Luis Vázquez salió cedido al Getafe (Foto: Instagram @luiisvzqz). Luis Vázquez salió cedido al Getafe (Foto: Instagram @luiisvzqz).

En este club de La Liga, el punta argentino disputó 17 partidos, en los que sumó tres goles y una asistencia durante el semestre en el que estuvo cedido. Si bien el Getafe quiso hacer uso de la opción de compra por el delantero, el futbolista terminó volviendo al Anderlecht, donde estuvo citado a un partido en el que ni siquiera entró antes de que el club belga decida venderlo.

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