​Luciano Acosta quedó bajo la lupa por una amonestación 

Luciano Acosta, volante ofensivo de Fluminense, quedó involucrado en una situación polémica que surgió por un informe que la empresa Sportradar presentó ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Es por un partido jugado el 17 de este mes ante Bragantino, en el Maracaná, en el que el argentino fue amonestado en el comienzo de una trifulca entre ambos equipos a los 47 minutos del segundo tiempo.

La compañía está contratada por la CBF para monitorear y alertar cuando surgen situaciones sospechosas en la agencia de apuestas Stake. Y se comunicó que hubo un volumen inusitado de dinero expuesto por clientes a que el ex Boca, con pasado en la MLS, iba a recibir la tarjeta.

La situación irregular fue admitida por el club carioca en un comunicado a los medios de comunicación: “El Fluminense recibió una notificación confidencial de la CBF sobre el asunto y manifiesta estar dispuesto a colaborar con las autoridades competentes. El deportista negó cualquier implicación en algún tipo de irregularidad”.

El tumulto comenzó cuando el uruguayo Canobbio, de Fluminense, cometió una falta sobre Lucas Barbosa, de Bragantino y chocó con el jugador del local. Acosta, que se encontraba a corta distancia, corrió hacia el lugar del incidente y empujó a Lucas Barbosa. Enseguida, el centrocampista argentino fue empujado por Gustavo Marques y Alix Vinícius, y respondió empujando al primero de ellos. Entonces, fue amonestado por el referí Davi de Oliveira Lacerda.

El juez escribió en el acta el partido el porqué de la amarilla: “Actuar de forma irrespetuosa hacia el juego. Por empujar de manera temeraria a su adversario, alejándolo de la disputa del balón”.

La trifulca generó un expulsado por equipo y otros dos amonestados. Bragantino ganaba 1 a 0 y Flu igualó a los 58 minutos por Ignácio.

Luciano Acosta, jugador argentino de Fluminense. Luciano Acosta, jugador argentino de Fluminense.

Ya hubo varias sanciones

Después de la pandemia, hubo una investigación en Brasil que determinó muchos casos de futbolistas que forzaban una amonestación o generaban penales para el rival por estar comprados por la mafia de las apuestas: hubo 15 sancionados. Uno de ellos fue Kevin Lomónaco, por una amonestación que confesó provocar siendo jugador de Bragantino.

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