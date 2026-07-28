​Almagro y uno de los golpes de la fecha: le ganó a Atlanta en Villa Crespo 

Cuando un equipo entra con el pie derecho… no hay con qué darle. Almagro está en mitad de tabla porque todavía arrastra los malos resultados del primer tramo del torneo. Pero el partido que le ganó al Bohemio fue de un equipo que pelea arriba. No es normal haber estado goleando durante gran tramo del partido al escolta del torneo. Le salió todo.

Marchioni, la gran figura del encuentro, grita el primero. (Foto: @almagroficial) Marchioni, la gran figura del encuentro, grita el primero. (Foto: @almagroficial)

Las expectativas de Atlanta se fueron cayendo con el correr de los minutos. Arrancó como ya acostumbra, tomando la batuta del partido y dominando. Pero ese dominio se derrumbó cuando a los 9’, Asís condujo por derecha, se la dio a Marchioni y el 5 le pegó como Messi contra México en Qatar. Tac, al palo izquierdo de Rago y a guardar. Inatajable. Golazo total de Almagro, que se gritó con todo dentro y fuera de la cancha.

Cinco más tarde, centro del autor del primer tanto al área chica, Julián Vitale les ganó a todos de arriba y la clavó en un ángulo: 2-0. En ese momento, los jugadores del equipo de Pellerano se notaban perdidos, como si el Tricolor le hubiera dado un baldazo de agua fría. Pero a partir de ahí se despertó. Emiliano González fue uno de los puntos más altos en el equipo de Mayor: atajó cuanta pelota le tiraran. Pero, dentro de ese dominio del local, llegó el tercer tanto. Y si quedaban dudas de que Marchioni era la figura, el volante cortó a los 39’ en el medio, Bustamante se la dio a Orlando, el punta enfrentó al arquero y liquidó el match en el primer tiempo.

Julián Vitale festeja el suyo. (Foto: @almagroficial) Julián Vitale festeja el suyo. (Foto: @almagroficial)

El segundo tiempo fue una performance solista de los de Villa Crespo. Es que claro, la urgencia no llegaba por el lado del conjunto de José Ingenieros, que se replegó inteligentemente, sino del otro, del que pelea palo a palo la punta con el equipo de Jujuy. La tónica durante 45 minutos fue la misma: Atlanta atacaba, Almagro contragolpeaba. Casi llega el cuarto de la visita cuando Cortave cabeceó un tiro libre, pero estaba adelantado.

El Bohemio no cesó en sus ataques y, pese a estar siendo goleado, tuvo vergüenza deportiva y siguió intentando. Así llegó el gol de Moreira, pero ya era demasiado tarde. Los de Pellerano, ahora, dejaron de ser el inmediato perseguidor de Gimnasia de Jujuy: están terceros, con un partido menos, y fueron sobrepasados por el Temperley de Nico Domingo. La Primera Nacional no da tregua para los tropezones.

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