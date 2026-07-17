​Luego de su salida de River, Atlético Nacional oficializó la vuelta de Armani 

” Yo sé que la vida tiene muchas vueltas”. Con esa frase de Franco Armani, Atlético Nacional oficializó la vuelta del arquero. Claro, en Colombia no solo le dieron la bienvenida al Pulpo, sino que recordaron sus palabras el día que se despidió en un Anastasio Girardot repleto, el 5 de enero del 2018, para arribar a River.

En el medio, pasaron ocho años inolvidables en Núñez, en donde cumplió su sueño pero, tal como había dicho en su despedida, el ídolo prometió volver. Por eso, Atlético Nacional publicó un emotivo video en el que recuerdan sus grandes atajadas en su primer ciclo en Colombia, cuando ganó allí la Copa Libertadores.

El arquero vuelve luego de ocho años (Prensa A. Nacional). El arquero vuelve luego de ocho años (Prensa A. Nacional).

También hacen mención a su paso por River, ya que “cumpliste nuestros sueños. Te fuiste, y cumpliste los tuyos”, junto a imágenes de él festejando la histórica final ganada a Boca en Madrid. Pero ahora es el momento del retorno, por lo que cierran con Armani mirando la Copa que ganó en el 2016 y la frase: “Volviste a casa. A seguir luchando, a seguir triunfando”. Todo esto, con la canción Arrancármelo, de Wos, de fondo.

Y es que sí, en Atlético Nacional festejan el regreso de Armani a los 39 años, “el ídolo que prometió volver” porque “la historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo”. Cabe destacar que el arquero ganó 13 títulos en el conjunto de Medellín, siendo la Libertadores 2016 el más importante. Diez años después, firmó hasta junio del 2027 para seguir haciendo historia.

El arquero ya había ganado la Copa con Atlético Nacional. El arquero ya había ganado la Copa con Atlético Nacional.

Video: Atlético Nacional.

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