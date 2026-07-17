​Locura por la final del Mundial: venden entradas desde 7 mil dólares hasta ¡42 mil! 

Argentina está en la final y la ilusión es total. Lógicamente, nadie quiere perderse el partido ante España, por lo que la búsqueda de entradas es intensa. Sin embargo, para aquellos que aún no tienen su ticket, las noticias no son las mejores, ya que los precios de las pocas ubicaciones que quedan son totalmente desorbitantes, partiendo de los 7.000 dólares hasta ¡los 42.000!

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de 9.000 dólares, mientras que algunas tienen precios que van desde los 25.000 hasta los 39.000 dólares.

El MetLife Stadium recibirá la gran final. Fotos: REUTERS/Mike Segar El MetLife Stadium recibirá la gran final. Fotos: REUTERS/Mike Segar

En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios parten también desde los 9.000 dólares, pasando por otras que están a 20.000 y las más caras, que llegan a los exorbitantes 42 mil de la moneda estadounidense.

Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de 7.000 dólares y la más cara, por 39.000 dólares.

Cabe destacar que los precios comenzaron a aumentar considerablemente una vez que España consiguió su pase a la final. Sin embargo, cuando Argentina logró el épico triunfo ante Inglaterra, el valor de las ubicaciones crecieron aún más por todos los condimentos que tiene el partido: la presencia de Lionel Messi, la posibilidad de un posible bicampeonato de la Scaloneta y el enfrentamiento ante otro crack mundial como lo es Lamine Yamal.

Al exorbitante valor de la reventa, también hay que sumarle los elevados costos del traslado hasta el estadio. Cabe destacar que está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales cuestan cerca de 98 dólares. Una de las opciones más económicas es la posibilidad de trasladarse en colectivo, cuyos valores rondan en los 20 dólares.

Los exorbitantes precios para la final del Mundial. Los exorbitantes precios para la final del Mundial.

En FIFA todavía quedan entradas, pero de hospitality

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, pero aún quedan disponibles tickets de hospitality. Esas ubicaciones premium, que además incluyen comida, bebida y los mejores asientos del estadio, se consiguen desde 15.000 o 17.000 hasta los 57.000 dólares. También hay un intermedio de 29.000 dólares. Entre todos ellos cambia la ubicación y los servicios.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El partido definitivo de la Copa del Mundo se disputará el próximo domingo 19 de julio y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Será el cierre perfecto para un mes y medio de competencia, donde el seleccionado que logre levantar el trofeo habrá superado con éxito su camino de ocho partidos (el más largo de la historia) para alcanzar la gloria máxima.

El MetLife Stadium, el elegido para la final. REUTERS/Mike Segar El MetLife Stadium, el elegido para la final. REUTERS/Mike Segar

El escenario elegido para albergar la gran final del Mundial 2026 es el imponente MetLife Stadium (nombrado por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey debido a regulaciones comerciales), ubicado en la localidad de East Rutherford. Este recinto, con capacidad para más de 82.500 espectadores y hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL, se vestirá de gala para recibir un evento histórico.

¿Qué canal de TV transmitirá la gran final del Mundial 2026?

En Argentina, el partido será transmitido en vivo por DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Además, también podrá verse vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+. Y, por supuesto, vas a poder seguir el minuto a minuto por acá, en Olé.

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