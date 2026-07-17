​El relato del gol de Lautaro por uno de los italianos más fanáticos de la Argentina: “¡La rutina de lo extraordinario trae a Maradona acá, cuarenta años después!” 

“¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Lautaro Martínez! Entró hace pocos minutos y pone su firma en pleno descuento en este gol de Argentina que proyecta a la Albiceleste hacia la final del Mundial… enloquece de alegría el lado blanquiceleste de Atlanta”, a los gritos, con la garganta roja de pasión argentina, el relator italiano de la RAI, Daniele Adani, se emocionó con el 2-1 de la Selección ante Inglaterra como si hubiera nacido en este rincón del mapa…

El relato de Adami, un fanático desde siempre de la Selección, fue una muestra más de lo que genera la Scaloneta, un equipo que contagia pasión y que despierta adminación y orgullo en cualquier fanático del fútbol mundial…

Hay que mirar el video para escuchar el tono que le pone a la jugada. Y lo que le brota del alma: su admiración para Messi y Maradona: “¡La asistencia número 68 en la Selección argentina de Lionel Messi! ¡Tenía que encargarse él! ¡La rutina de lo extraordinario trae a Maradona acá, cuarenta años después! ¡Lo hace él, de derecha, porque la pelota es perfecta! ¡Lautaro solo tiene que empujarla! ¡Pero no podemos ver esto siempre! El tiro desviado al palo, pero otra vez Lionel que pelea esta pelota, encara a Spence, lo gambetea, ¡tiene a dos marcándolo! ¡A los 39 años y la pone de derecha, solo para que la empuje el Toro de Bahía Blanca! ¡No puede terminar así! ¡Es infinito el corazón de Argentina! ¡Es infinita la leyenda de Lionel Messi!“

Quién es Lele Adani

Adani tiene 52 años y desarrolló buena parte de su carrera como defensor en el fútbol italiano. Pasó por clubes como Inter, Brescia y Fiorentina, donde fue compañero de Gabriel Batistuta.

Después de retirarse se convirtió en comentarista y relator televisivo. Su conocimiento táctico le permitió ganarse un lugar destacado en los medios de su país, aunque también construyó un estilo marcado por la intensidad y las opiniones apasionadas.

Su admiración por el fútbol argentino no es nueva. Adani se declaró en varias oportunidades seguidor de Maradona y de Messi, y ya había protagonizado relatos efusivos durante el Mundial de Qatar 2022. En su perfil de Instagram suele subir contenido sobre la Selección Argentina. Lo hizo en este Mundial 2026.

Las duras críticas en Italia

La repercusión no fue únicamente positiva. Parte de la prensa italiana cuestionó con dureza el tono utilizado durante la transmisión.

Maurizio Crosetti, columnista de La Repubblica, acusó al comentarista de convertir su entusiasmo en un “descontrol vocal”. También ironizó sobre lo que podrían haber sentido los ingleses que seguían el encuentro desde Italia y afirmó que la transmisión parecía provenir de “Tele Buenos Aires”.

La respuesta de Adani

Lejos de arrepentirse, Adani defendió su manera de vivir las transmisiones. Durante una aparición en el programa Notti Mondiali, explicó que sus palabras surgen directamente de la emoción que le provoca el fútbol.

“Me emociona. Las palabras me vienen solas y son palabras de sentimiento”, sostuvo. También reconoció que, en algunos momentos, ni siquiera es plenamente consciente de lo que dice frente al micrófono.

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