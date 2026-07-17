​¿Cuándo vuelve a jugar Boca? La agenda del Xeneize, con el debut en la Sudamericana 

La pelota no para. Tras vencer 2-0 a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, el Boca de Rodolfo Arruabarrena ya debe empezar a pensar en su próximo compromiso. El calendario post-Copa del Mundo se viene sumamente apretado y el Xeneize tendrá que afrontar una seguidilla clave en tres frentes. ¿Cuándo vuelve a salir a la cancha? La espera será muy corta y el próximo objetivo internacional ya asoma en el horizonte.

El debut en la Copa Sudamericana ante O’Higgins

El gran objetivo de Boca para esta segunda mitad del año es pisar fuerte en el plano continental. Tras finalizar en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores, el Xeneize se mide en los playoffs (dieciseisavos de final) de la Copa Sudamericana.

El próximo partido de Boca será el jueves 23 de julio a las 21:30 (hora de Argentina), cuando reciba a O’Higgins de Chile en el partido de ida. Una parada brava en la que buscará sacar ventaja de local de cara a la vuelta en territorio trasandino.

El debut en el Torneo Clausura a la vuelta de la esquina

Inmediatamente después de iniciar su llave copera, Boca tendrá su estreno en el ámbito local. Por la primera fecha del Torneo Clausura, el conjunto del Vasco Arruabarrena visitará a Deportivo Riestra. El encuentro ante el Malevo está programado para el domingo 26 de julio a las 19:30.

Agenda confirmada: los próximos partidos de Boca

Para que no te pierdas nada de la seguidilla que se le viene al Xeneize en este arranque post Mundial, agendá los días y horarios confirmados de los siguientes compromisos:

Jueves 23 de julio (21:30): Boca vs. O’Higgins (Ida – Playoffs Copa Sudamericana)

Domingo 26 de julio (19:30): Deportivo Riestra vs. Boca (Fecha 1 – Torneo Clausura)

Jueves 30 de julio (21:30): O’Higgins vs. Boca (Vuelta – Playoffs Copa Sudamericana)

Domingo 2 de agosto (17:00): Newell’s vs. Boca (Fecha 2 – Torneo Clausura)

Miércoles 5 de agosto (19:00): Boca vs. Estudiantes de La Plata (Fecha 3 – Torneo Clausura)

Con tres partidos en apenas diez días entre torneo local y copa, el Xeneize iniciará una maratón donde Arruabarrena necesitará de todo el plantel para empezar con el pie derecho.

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