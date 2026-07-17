​Argentina llegó a Nueva York: por qué se demoró y el factor inesperado que afecta a la sede de la final 

Después del entrenamiento liviano en el caluroso Atlanta, la Selección Argentina debió esperar para llegar a la sede de la final: la Scaloneta aterrizó entrada la noche del jueves en Nueva York para establecerse en su hotel, el Hilton Hills, antes de comenzar a trabajar este viernes pensando en la definición del Mundial. Sin embargo, las ruedas del chárter tocaron pista más tarde que lo esperado y en una ciudad que atraviesa una situación especial a horas del kick-off del último partido del torneo de la FIFA.

La Selección tenía previsto despegar a las 18.30 de Atlanta, pero el vuelo se pospuso producto de las intensas lluvias que cayeron en las inmediaciones de Hartsfield-Jackson, la terminal aérea desde donde partió el equipo pasadas las 20 -hora del Este de los Estados Unidos-. Al llegar, además, los jugadores, el cuerpo técnico y el staff pudo atestiguar el problema que afecta a la región Noreste de uno de los países anfitriones.

Nueva York está cubierta de humo producto de una crisis ambiental severa: Canadá registra centenares de incendios forestales activos, varios de ellos fuera de control, cuyos efectos ya se sienten a ambos lados de la frontera. La combinación entre el viento norte, que empujó las columnas de humo, con las consecuencias de las llamas son las que derivaron en el extraño ambiente que se vive en la región metropolitana de Nueva York, además de Nueva Jersey, Connecticut y otros estados vecinos.

Nueva York cubierta de humo (Reuters). Nueva York cubierta de humo (Reuters).

El humo de hecho obligó a las autoridades a emitir alertas por la calidad del aire: los argentinos que lleguen a NY podrán atestiguarlo cuando quiten el modo avión o ingresen dentro de la región afectada. La concentración de partículas finas (PM2.5) alcanzó niveles considerados insalubres por lo que se recomendó limitar las actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar sistemas de filtrado de aire cuando sea posible.

En esas condiciones deberán entrenarse tanto España como Argentina, en el sprint final de la preparación y a la espera de que se cumplan los pronósticos. Esos que señalan que a partir de la tarde del viernes comenzará a soplar el viento sur, el cual elevará la temperatura pero permitirá al mismo tiempo que se disipe la humareda.

Lisandro Martínez al salir de Atlanta a Nueva York. Lisandro Martínez al salir de Atlanta a Nueva York.

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