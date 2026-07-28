​La oferta millonaria que Palmeiras rechazó por José López 

Palmeiras rechazó una oferta del Spartak de Moscú de 25 millones de euros por José López, el delantero que fue parte de la Selección Argentina durante el último Mundial. Los moscovitas propusieron un pago de 20 millones en forma inicial y otros cinco en bonos por productividad.

El Verdao le comunicó al club ruso que no tiene intenciones de desprenderse del delantero correntino, que metió 14 goles para el club paulista durante 2026.

El argumento de la conducción a cargo de Leila Pereira es que el argentino, que este lunes se reincorporó a los entrenamientos al mando del técnico Abel Ferreira, es “intocable” en el líder de la Serie A de Brasil, según aseguró la prensa local.

José López festeja un gol Palmeiras. José López festeja un gol Palmeiras.

José López abraza a Lionel Messi tras eliminar a Inglaterra en la semi. José López abraza a Lionel Messi tras eliminar a Inglaterra en la semi.

Gran aporte en Palmeiras

El Flaco se sumó al Palmeiras a mediados de 2022: nueve millones de euros recibió Lanús por la transferencia del futbolista que había sido dejado libre en Inferiores por Independiente. Y desde entonces sumó 71 goles en 214 partidos. Además, ganó dos veces el Brasileirao y en tres ocasiones el Paulistas, quizá el estadual más importante del país.

Durante su etapa en Brasil, hubo versiones de interés de River y del Atlético de Madrid.

Palmeiras será rival de Cerro Porteño, de Paraguay (equipo al mando de Ariel Holan), en los octavos de final de la Copa Libertadores, el 12 y 19 de agosto próximos.

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