​Como campeones: el espectacular festejo de Egipto tras su actuación histórica en el Mundial 

A una semana de la caída ante la Selección Argentina y de la eliminación del Mundial 2026, Egipto tuvo su merecido festejo luego de lo que fue una actuación histórica para el seleccionado actualmente dirigido por Hossam Hassan, que no superaba una Fase de Grupos desde hace 92 años. Los Faraones llegaron al Estadio Internacional de El Cairo en un micro descapotable, donde una multitud los esperaba para homenajearlos.

Más de 40.000 personas pagaron su entrada para poder estar en la esperada celebración, que ya había tenido un anticipo cuando los futbolistas regresaron al país y se encontraron con miles de personas esperándolos en el aeropuerto, que también los acompañaron y ovacionaron durante todo su recorrido por las calles de El Cairo.

Los Faraones fueron recibidos por una multitud en el Estadio Internacional de El Cairo.

El evento de este lunes estuvo organizado por la empresa United Sports Company, que eligió el lema “100 millones de gracias” para homenajear a la selección. La ceremonia, además de un espectacular show de fuegos artificiales, incluyó también espectáculos de reconocidos artistas locales.

Mohamed Salah fue uno de los grandes ausentes de la celebración, en la que tampoco estuvieron Omar Marmoush -la estrella del Manchester City-, Mohamed El Shenawy -el arquero del Al Ahly-, y Haitham Hassan, jugador del Real Oviedo. Tampoco estuvieron: Rami Rabia, defensor de la selección egipcia y del Al Ain FC de los Emiratos Árabes Unidos; Hamdi Fathi, centrocampista de la selección egipcia y del Al Wakrah SC de Qatar, además de Hamza Abdel Karim, jugador del Barcelona, que partió el mismo miércoles a España para incorporarse a los entrenamientos de su equipo

Más de 40.000 personas recibieron ovacionaron el plantel en el Estadio Internacional de El Cairo.

En el caso de Salah, los medios locales atribuyeron su ausencia al fallecimiento de su tía, Hanem Hamed Ghali, quien era hermana del padre del ex futbolista del Liverpool. Sin embargo, también hay quienes especulan con que su ausencia tiene que ver con una posible firma y presentación en el que será su nuevo club. Tras su salida luego de años históricos en los Reds, aún no se confirmó cuál será el nuevo destino de Salah.

La espectacular celebración de Egipto tras la actuación histórica en el Mundial. La espectacular celebración de Egipto tras la actuación histórica en el Mundial.

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