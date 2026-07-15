​Los picantes roces del Argentina – Inglaterra 

El Argentina – Inglaterra se vive a flor de piel. No sólo en las tribunas, también en el campo de juego, en donde se juega con mucha intensidad. Por eso, hubo más fricción que juego y, lógicamente, muchos roces entre los jugadores, que no regalan nada.

De hecho, uno de los cruces más picantes se dio entre Jude Bellingham y Leandro Paredes. Al tener que marcarse mutuamente, el jugador de Boca derribó en varias ocasiones al del Real Madrid y viceversa, en lo que derivó en varios cruces cara a cara entre ellos. Y es más, hasta se sumó Lionel Messi, porque luego de los roces, el inglés tuvo un intercambio poco amistoso con el Diez.

La falta de Anderson generó uno de los cruces más fuertes (AP Photo/Erik S. Lesser). La falta de Anderson generó uno de los cruces más fuertes (AP Photo/Erik S. Lesser).

Y justamente, el otro momento picante del partido se dio con Leo como protagonista. Luego de hacer una gran jugada en la que se sacó a cinco jugadores de encima, Elliot Anderson lo bajó con una fuerte falta, lo que llevó a que los integrantes de la Scaloneta fueran a encarar al volante, quien recibió el apoyo de sus compañeros.

Una muestra de lo picante que viene siendo el encuentro está en que, solamente en el primer tiempo, hubo 17 faltas totales.

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