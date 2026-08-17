​Los goleadores de Boca que más castigaron a River 

Hablar del Superclásico es hablar de partidos que quedan marcados para siempre en la memoria del fútbol argentino. Y si hay algo que convierte a un futbolista en eterno dentro de Boca, es hacer goles contra River. A lo largo de más de un siglo de enfrentamientos, varios delanteros xeneizes construyeron su leyenda a fuerza de festejos ante el rival de toda la vida.

Aunque el máximo goleador histórico del Superclásico sigue siendo Ángel Labruna, del Millonario, con 16 tantos, el Xeneize también tiene nombres ilustres que dominaron esta estadística y se transformaron en pesadillas para el Millonario.

Paulo Valentim, el rey goleador de Boca ante River

El brasileño Paulo Valentim ocupa el primer puesto entre los máximos artilleros xeneizes en la historia del Superclásico. Marcó 10 goles contra River y lo hizo en apenas siete partidos oficiales, un promedio extraordinario que todavía asombra décadas después.

Valentim brilló en Boca durante los años 60 y construyó una relación especial con los hinchas gracias a sus actuaciones frente al eterno rival. Su eficacia fue tan impactante que ningún futbolista de Boca logró superarlo hasta la actualidad.

El brasileño Paulo Valentim tuvo su mejor momento en Boca: 0.64 goles por partido. El brasileño Paulo Valentim tuvo su mejor momento en Boca: 0.64 goles por partido.

Martín Palermo, el goleador eterno

Detrás de Valentim aparece un nombre imposible de discutir en la historia azul y oro: Martín Palermo, autor de 9 goles en Superclásicos.

El Loco dejó tantos imborrables frente a River, pero uno sobresale sobre todos: el recordado gol del Muletazo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2000, cuando regresó de una grave lesión y selló el triunfo por 3-0 en una Bombonera colmada.

Palermo, otro de los goleadores históricos del Súper. (AFP PHOTO/MAXI FAILLA) Palermo, otro de los goleadores históricos del Súper. (AFP PHOTO/MAXI FAILLA)

Palermo también convirtió en partidos de campeonato y en encuentros que terminaron siendo parte de la mitología boquense, consolidándose como uno de los máximos ídolos de la institución.

Roberto Cherro completa el podio

El histórico delantero Roberto Cherro aparece tercero en el ranking de Boca con 8 goles ante River. Además de ser uno de los grandes goleadores de la era amateur y el inicio del profesionalismo, mantuvo durante décadas el récord de máximo anotador de la historia del club hasta la irrupción de Palermo.

Ranking histórico de goleadores de Boca ante River

Paulo Valentim: 10 goles. Martín Palermo: 9 goles. Roberto Cherro: 8 goles. Hugo Curioni: 7 goles. Osvaldo Potente: 7 goles. Diego Latorre: 6 goles. Delfín Benítez Cáceres: 6 goles. Francisco Varallo: 6 goles.

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