​Los concentrados de Boca vs. Independiente con Paredes y una baja de mucho peso 

Boca ya tiene sus concentrados para visitar a Independiente este domingo a las 17 en Avellaneda. Rodolfo Arruabarrena dio a conocer una nómina de 24 jugadores que incluye a Leandro Paredes y tiene una ausencia de peso: Lautaro Blanco. El volante sigue evolucionando de su desgarro y estará a disposición, aunque en principio arrancaría en el banco. El lateral, en cambio, será preservado después de las molestias que sintió en el Maracaná.

Lo de Paredes es una buena noticia que se sostiene después de una vuelta determinante. El campeón del mundo reapareció ante Vasco da Gama apenas 11 días después de lesionarse frente a Instituto y fue figura en la clasificación a la final de la Sudamericana. Ahora, con mejores sensaciones y más días de recuperación, vuelve a integrar la lista del Vasco.

Eso no significa que vaya a jugar de entrada. La idea sería tenerlo entre los relevos en el Libertadores de América y administrar su participación, con el superclásico del domingo siguiente en el horizonte. Su respuesta en Brasil dio tranquilidad, pero el cuerpo técnico también mira la seguidilla: Boca necesita a su capitán para una definición en la que todavía tiene varios frentes abiertos.

Paredes sigue evolucionando del desgarro, aunque viene de ser figura en Brasil (Prensa Boca). Paredes sigue evolucionando del desgarro, aunque viene de ser figura en Brasil (Prensa Boca).

Blanco corta su racha de minutos con Arruabarrena

La situación de Blanco obliga a modificar una defensa que venía sosteniendo su presencia. El zurdo terminó el partido en Río con una molestia muscular y se sometió a estudios que descartaron una lesión. De todos modos, el Vasco decidió frenarlo para evitar riesgos y darle margen de recuperación antes de recibir a River en la Bombonera.

Así se cortará una racha importante: Blanco había participado en los 24 encuentros desde el regreso de Arruabarrena. Fue titular en 23 y entró desde el banco en el restante. Por eso, su ausencia pesa más allá de este clásico: sale un futbolista de continuidad, clave tanto para defender como para darle profundidad al equipo por la izquierda.

Malcom Braida aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar en Avellaneda. El ex San Lorenzo tendría la oportunidad de sumar minutos desde el arranque en un partido en el que Boca buscará defender la punta de la tabla anual. Cuidar a Blanco es una decisión que contempla lo inmediato, pero también lo que viene: el cruce con River, la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El otro ausente es Ángel Romero, quien quedó afuera por el cupo de extranjeros.

Lautaro Blanco se quedó afuera de la lista, el Vasco lo preserva para lo que viene (Prensa Boca). Lautaro Blanco se quedó afuera de la lista, el Vasco lo preserva para lo que viene (Prensa Boca).

La lista de concentrados de Boca

Arqueros: Montero, Brey y García.

Defensores: Lozano, Gorosito, Di Lollo, Figal, Pellegrino, Herrera, Costa y Braida.

Volantes: Paredes, Battaglia, Delgado, Ascacibar, Alarcón, Ruiz, Palacios y Velasco.

Delanteros: Villa, Flores, Merentiel, Giménez y Valencia.

El Vasco convocó a 24 jugadores para ir a Avellaneda (Prensa Boca). El Vasco convocó a 24 jugadores para ir a Avellaneda (Prensa Boca).

​