​La llave del Mundial Femenino Sub 17: ¿contra quién se enfrenta Argentina en octavos de final? 

La Selección Argentina está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 y ya conoce a su rival en la siguiente instancia del torneo de la FIFA. Un día después del contundente triunfo 4-1 ante Marruecos, las chicas tienen día y horario confirmado para su siguiente partido en el certamen.

Pese a la contundente goleada en el cierre del grupo, la Albiceleste (que además de Marruecos también le había ganado a Nueva Zelanda) terminó en el segundo puesto del Grupo A, que tuvo como líder a Alemania con 9 puntos. Al quedar como escolta, le tocará cruzarse con el segundo del Grupo C.

Este sábado, en el primer turno de partidos, se definió la zona que cruzaba contra Argentina. El Grupo C lo ganó Brasil, por lo que no habrá clásico sudamericano, al menos hasta una posible final en Marruecos. Quien quedó en segundo lugar y jugará contra la Selección es Ghana.

En la última jornada, las africanas le ganaron 2-0 a Noruega y así se aseguraron quedar como escoltas de la Verdeamarela, con cuatro puntos. Anteriormente, habían perdido 3-0 ante Noruega y consiguieron un valioso empate 3-3 ante Brasil.

La llave del Mundial Sub 17 Femenino

La llave del Mundial Femenino Sub 17. La llave del Mundial Femenino Sub 17.

¿Cuándo y por dónde ver los octavos de final?

El partido entre Argentina y Ghana, correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17, se disputará el próximo miércoles 28 de octubre, a las 15:00 (horario de Argentina). El encuentro será transmitido en vivo por las señales de DSports y la TV Pública.

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