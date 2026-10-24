​Balón de Oro 2026: cuándo es, a qué hora y dónde ver la gala 

Se acerca una nueva edición del Balón de Oro, el premio individual que distingue a los futbolistas más destacados de la temporada. La ceremonia de 2026 tendrá lugar este lunes 26 de octubre en Londres y contará con Lionel Messi entre los candidatos al galardón masculino, además de Lautaro Martínez y el Dibu Martínez en sus respectivas categorías.

La gala tendrá una particularidad: será la primera vez que la capital inglesa reciba la ceremonia, que coincide con el 70.º aniversario de la creación del premio por parte de la revista France Football. La organización eligió el London Palladium Theatre como escenario para una noche que también reconocerá a jugadores, entrenadores y equipos.

¿Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres. El inicio está previsto para las 17:00 horas de Argentina.

El evento se realizará en el London Palladium Theatre y tendrá como presentadores a Thierry Henry y Kate Scott. La edición de este año será especial por los 70 años del galardón, creado en 1956 y ganado por primera vez por el inglés Stanley Matthews.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo?

En Argentina, la ceremonia se podrá seguir por DAZN, a través de su plataforma digital. La transmisión será gratuita, con registro previo en la aplicación o el sitio web del servicio. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de la gala y las repercusiones a través de la cobertura de Olé.

¿Quiénes son los argentinos nominados al Balón de Oro 2026?

Lionel Messi integra la lista de 30 candidatos al premio masculino. El capitán argentino buscará volver a ser protagonista de una distinción que ya ganó en ocho oportunidades.

Messi ya ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades. (EFE). Messi ya ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades. (EFE).

Por su parte, Lautaro Martínez también aparece entre los nominados al Balón de Oro masculino, mientras que el Dibu Martínez figura en la lista de candidatos al premio al mejor arquero.

Emiliano Martinez y Lautaro Martinez estuvieron en otras galas del Balón de Oro (REUTERS). Emiliano Martinez y Lautaro Martinez estuvieron en otras galas del Balón de Oro (REUTERS).

La gala incluirá, además, las categorías femenina y masculina del premio principal, los reconocimientos a los jóvenes talentos, los arqueros, los entrenadores, los clubes y los delanteros del año, junto con el Premio Sócrates.

​