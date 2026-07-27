​Los cinco hechos lapidarios de la derrota de Boca frente a Riestra 

Después de las dos victorias consecutivas por Copa Argentina y Sudamericana, Boca tuvo su estreno en el Torneo Clausura y se comió un tremendo cachetazo. En el Guillermo Laza y con Riestra en frente, el equipo de Rodolfo Arruabarrena fue goleado por el Malevo y empezó con el pie izquierdo el certamen en una noche marcada por cinco hechos lapidarios.

1) La mala noche del arquero Montero

El primero de ellos fue el flojo desempeño de Álvaro Montero. En lo que fue su segundo partido bajo los tres palos del arco Xeneize, el arquero colombiano tuvo dos errores puntuales que decantaron en los goles de Riestra.

En el 2-0 convertido por Antony Alonso, el ex Vélez no tuvo los reflejos suficientes para contener el frentazo del delantero quien, si bien cabeceó en el área chica, no lo hizo con una gran potencia.

A los minutos, en el golazo con el que Alexander Díaz puso el tercero de la noche, Montero también tuvo una floja reacción. Más allá de la gran definición del punta, el gigante de dos metros no retrocedió bien y la pelota terminó metiéndosele de emboquillada.

Montero, vencido en uno de los goles de Riestra. Montero, vencido en uno de los goles de Riestra.

2) El flojo retroceso en el tercer gol

Este mismo tercer gol evidenció, una vez más, el pésimo retroceso de Boca. Nuevamente desde un córner a favor, al Xeneize le hicieron un contraataque letal que terminó con la valla vencida. Después de un rechazo en el área de Riestra, Alexander Díaz controló en su campo y empezó a conducir.

A lo Tom y Jerry, Lautaro Blanco persiguió al delantero rival sin siquiera despeinarlo y sin cometerle infracción. Por su parte, Malcom Braida se abrió de forma inentendible para la banda, dejándole así todo el carril para que Díaz termine de cara al arco y le defina picándosela a Montero.

3) Riestra y el contraste con el Apertura

Con esta goleada frente a Boca, Riestra ya convirtió más de la mitad de los goles que tuvo a favor en las 16 fechas del Apertura 2026. Mientras que en el torneo del primer semestre convirtió apenas cinco goles -fue el que menos gritos tuvo de los 30 equipos- en este duelo frente al Xeneize ya anotó un buen colchón de goles que lo deja cómodo para mejorar la floja marca de los primeros seis meses.

Riestra ya convirtió más de la mitad de los goles que tuvo en el Apertura (Fotobaires). Riestra ya convirtió más de la mitad de los goles que tuvo en el Apertura (Fotobaires).

Esto claramente expuso al equipo de Arruabarrena que, además de haber sido goleado, recibió el cachetazo por parte de un equipo al que le costaba y muchísimo convertir durante el primer semestre.

4) Hace cuatro años que no se iba perdiendo por tres goles al entretiempo

Otra cuestión que llamó la atención fue el rafagazo de goles con el que Riestra logró rápidamente ponerse en ventaja. Con tres gritos en un lapso de 21′, Boca terminó el primer tiempo siendo goleado, algo que no se daba desde el 2022.

En aquel año, e l equipo de Sebastián Battaglia se fue perdiendo por el mismo resultado frente a Banfield pero en la Bombonera y por la sexta fecha de la Liga Profesional. Al igual que en este partido con Riestra, el CABJ no logró revertir la historia y el partido frente al Taladro también terminó 3-0.

La derrota de Boca con Banfield en 2022 (Foto: Juano Tesone). La derrota de Boca con Banfield en 2022 (Foto: Juano Tesone).

5) Arruabarrena no acertó con el equipo

“El primer responsable soy yo, el responsable de esta derrota soy yo”, reconoció el Vasco en conferencia de prensa. Y algo que evidenció esto fue el equipo que puso para salir al Guillermo Laza, el cual no contó con la potencia ofensiva necesaria para complicar al Malevo. Sin un nueve de área, Boca no le sacó provechó a todos los centros que ensayaron los laterales y los extremos.

Arruabarrena fue autocrítico (Foto: Maxi Failla). Arruabarrena fue autocrítico (Foto: Maxi Failla).

Esto claramente generó una nueva autocrítica por parte del entrenador, quien afirmó que “en la parte ofensiva no hicimos daño, no tuvimos ese ímpetu para buscar el gol” y que explicó que los cambios en el 11 inicial se dieron porque “también tengo que pensar en lo físico”.

Con un mix, cuidando a algunos futbolistas por el partido de este jueves por la vuelta de los playoffs de Sudamericana frente a O’Higgins, el equipo salió timorato y varios de los suplentes tuvieron un flojo partido.

De forma desesperada, Arruabarrena puso a algunos de sus titulares -Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel- para intentar maquillar el resultado, pero al equipo le faltó ese empuje y la precisión necesaria en el último tercio de la cancha.

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