​El goleador argentino que estaría a punto de llegar a la Roma por una cifra millonaria 

Luego de un par de temporadas exitosas en el Bologna, que le llevaron entre otras cosas a ganarse la consideración para ser citado a la Selección Argentina, a Santi Castro le llegará un nuevo desafío en su carrera. Según indican los principales portales italianos, el delantero estaría a punto de convertirse en nuevo jugador de la Roma.

Desde el Viejo Continente trascendió que la Loba ofertó 30 millones de euros su ficha más otro cinco en variables. Además, al ex Vélez le ofrecieron un contrato de 2.2 millones hasta 2031. Todo estaría acordado entre el atacante y su nuevo club, restaría pulir los últimos detalles en de los términos de pagos para que se haga oficial.

Santiago Castro a punto de firmar con la Roma. (AP) Santiago Castro a punto de firmar con la Roma. (AP)

Santiago Castro, un nuevo goleador para la Roma

Medios como La Gazzetta dello Sport ya dieron como cerrado al fichaje. Fue una negociación rápida, ya que el rumor nació el sábado en Italia y se terminó de transformar en una realidad este domingo. La predisposición de Santiago al cambiar de equipo fue una clave para que se de el pase, detallaron.

Así las cosas, al punta de 21 años le llegará el gran desafío desde que está en Europa. Si bien el Bologna viene siendo competitivo en los últimos años (llegó a jugar Champions), se unirá a un club que tiene como misión recuperarse y levantar tras lo que fue una temporada positiva. Roma volverá a jugar la Champions League siete años después, por lo que busca armarle el mejor plantel posible al DT Gasperini.

Esto último también fue clave para que el club se interese en el formado en el Fortín. Porque Santi aporta mucha versatilidad en el ataque: puede jugar bien de punta como centrodelantero o como extremo en ambas bandas, aunque no es su fuerte. Sin embargo, el experimento entrenador lo apuntó como una alternativa importante para el ataque de la Roma, que ya tiene a Paulo Dybala y Donyell Malen.

Santiago Castro levantó la Copa de Italia con Bologna. (REUTERS) Santiago Castro levantó la Copa de Italia con Bologna. (REUTERS)

Castro dejará Bologna tras 105 partidos, 22 goles y 13 asistencias. Además, levantó la Copa de Italia 2024-25, siendo clave en octavos de final ante Monza (un gol y tres asistencias en la goleada 4-0 )y cuartos contra Atalanta, donde con apenas 12 minutos de partidos le bastó para hacer el gol del triunfo.

¿Le corresponde dinero a Vélez?

El punta dejó el Fortín siendo muy chico. De hecho, su pase se cerró en medio del Torneo Preolímpico que disputaba con la Selección en 2024. No volvió a Vélez tras ese torneo: jugó el 24 de enero ante Perú y al otro día tomó un vuelo para, en ese momento, realizarse la revisión médica con Bologna.

El Rossoblu abonó el monto de la cláusula de rescisión del delantero en su momento. Una cifra cercana a los 14 millones de dólares. De esta manera al Fortín no le corresponderá un porcentaje del pase. Pero ojo, sí le entrará algo de dinero por los derechos de formación del jugador.

Santiago Castro hizo nueve goles en 64 partidos con Vélez. Santiago Castro hizo nueve goles en 64 partidos con Vélez.

Días después de que se cerrara el pase desde Vélez a Bologna, Augusto Costa, vicepresidente del club argentino, explicó en Sábado Vélez: “Se vendió el 100% de Santiago Castro. ¿Si le queda un % de futura venta o plusvalía a Vélez? No, porque no era lo que quería el Bologna. El objetivo de Bologna era quedarse con todo el pase del jugador, de hecho cuando se ejecuta la cláusula eso es lo que obtienen, entonces como iban a ejecutar la cláusula nosotros dijimos ‘bueno, listo, por una cuestión de conveniencia financiera nos convenía que fuese una transferencia, que termina siendo por un monto superior a la cláusula”.

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