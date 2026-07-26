​Mattia Colnaghi festejó sus 18 años con un 4° puesto en el GP de Hungría de Fórmula 3 

Seguro que Mattia Colnaghi esperaba algo más que una campera, un par de zapatillas o un casco nuevo en su 18° cumpleaños. Largando desde el tercer puesto, la ilusión era poder autorregalarse un primer podio en la Fórmula 3, en la carrera Feature de Hungría, y si bien no lo pudo cumplir, logró un 4° puesto que le permitió volver a sumar con fuerza y le dio tranquilidad de cara al parate veraniego.

“Algunos errores por mi parte nos impidieron subir al podio hoy; no estoy del todo satisfecho, pero aun así hemos sumado una buena cantidad de puntos”, dijo el Pibe de Hielo tras la carrera. Su lamento es por lo cerquita que estuvo del Top 3 en varios tramos de la carrera, habiendo llegado a posicionarse 2° en las primeras vueltas -por el pinchazo de Tuukka Taponen- y perdido dos puestos por detalles.

En una misma maniobra, mientras se apreciaba la falta de agarre de su auto aun ocupando las trazadas ideales, Matti fue adelantado por Ugo Ugochukwu y Brando Badoer, a quienes siguió hasta la bandera a cuadros y no cazó por poco: al final, la diferencia con el 3° fue de dos décimas.

De todos modos, como señaló el propio piloto, hay que valorar los puntos que sumó en el GP de Hungría: por sus dos cuartos lugares, tanto en la Sprint como en la Feature, llegó a 39 unidades y se ubica 14° entre 30 corredores. Tras no haber sumado en ocho carreras consecutivas, ya lleva cuatro cuartos puestos en fila por los que pasó de 1 poroto a 39 en cuestión de dos fines de semana. Terminada la adaptación, y camino al parate veraniego, Colnaghi empieza a competir fuerte y su retorno a la pista será en un lugar que conoce como la palma de su mano: en Monza, región en la que nació, competirá del 5 al 6 de septiembre.

Colnaghi en acción en Hungría. (@mattiacolnaghii) Colnaghi en acción en Hungría. (@mattiacolnaghii)

Además de Matti, quien salió a la pista en Hungaroring fue Nicolás Varrone, en la Fórmula 2, quien volvió a tener un fin de semana complicado tras no haberse podido clasificar cerquita del Top 10, debió remontar en las dos carreras y terminó con saldo positivo con respecto al puesto de largada: en la Sprint, partió 16° y llegó 11°, y en la Feature, salió 16° y quedó 12°.

Sin puntos desde Montreal, en la tercera fecha, con varias carreras en las que la suerte no lo acompañó, Nico cuenta con 14 unidades y se ubica 19° entre 22 pilotos. Al igual que Colnaghi, volverá a la acción en el Templo de la Velocidad, en Italia.

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