​Banderazo de los hinchas de Independiente antes del clásico con Racing y un mensaje contundente para el plantel 

Los hinchas de Independiente no van a poder estar en el Cilindro este domingo, cuando el equipo de Jadson Viera visite a Racing. Por eso, este sábado muchos fueron a la puerta del hotel en el que el plantel se concentró en Buenos Aires para alentar a los futbolistas de cara a un clásico de Avellaneda que será crucial para las aspiraciones del Rojo.

“¡Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar!”, fue el canto que retumbó en la entrada, con bombos y banderas para condimentar la tarde hasta entrada la noche. Un mensaje contundente para un equipo que llega urgido: si bien se encuentra en zona de playoffs, está fuera de puestos de acceso a la Copa Sudamericana del año que viene.

Como muestra de agradecimiento, los jugadores salieron de sus habitaciones y se ubicaron en la vereda para estar en contacto con los hinchas antes de un clásico que puede ser bisagra.

Los hinchas de Independiente en el hotel. (Foto: X @gonzamijangos) Los hinchas de Independiente en el hotel. (Foto: X @gonzamijangos)

Una derrota podría precipitar la salida de Jadson Viera, quien llegó para reemplazar a Gustavo Quinteros y lleva siete partidos al frente del equipo, con dos victorias, tres empates y dos caídas. Las dos derrotas fueron muy duras y lo debilitaron: cayó ante Gimnasia de Mendoza por 3-0 e Instituto por 4-1, ambas goleadas consumadas en Avellaneda.

El técnico convive con la incómoda certeza de que su estadía tiene fecha de caducidad porque el 13 de diciembre habrá elecciones para cambiar autoridades, el oficialismo no se presentará y ninguna de las listas tiene al entrenador de 45 años en sus planes. De hecho, cuando firmó su contrato se estableció una cláusula especial que la nueva conducción podrá ejecutar de manera unilateral para cortar el vínculo. Pero la cuerda podría cortarse antes en caso de que el Rojo sufra una derrota.

El Rojo acumula cinco partidos sin ganar de local, donde el clima suele ser muy caliente. El aliciente es que va a jugar en el Cilindro y lleva cuatro encuentros sin caer de visitante, con tres victorias y una igualdad. Además, acumula cuatro clásicos contra Racing sin perder, con una victoria y tres empates. Ahora intentará que esa racha favorable no se quiebre.

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