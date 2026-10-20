​Crisis en Juventus: el palo del capitán Bremer a sus compañeros y la respuesta contundente del DT Spalletti 

La Juventus de Nico González atraviesa un momento complicado y la goleada sufrida ante Lazio terminó por desatar un conflicto interno. Después de la derrota por 3-0, Gleison Bremer apuntó contra sus propios compañeros por la falta de personalidad dentro de la cancha, unas declaraciones que no cayeron nada bien en Luciano Spalletti, quien salió a responderle públicamente y dejó en evidencia las tensiones que atraviesa el equipo italiano.

Las fuertes críticas de Bremer a sus compañeros

El defensor brasileño, uno de los referentes del vestuario, habló con Sky Sport después del encuentro y cuestionó la actitud de algunos integrantes del plantel. “Hay quienes escuchan los silbidos y quizás tienen miedo. Si lo comparás con la Juventus de hace algunos años, es diferente, y eso pesa”, aseguró, haciendo referencia a la falta de carácter del equipo en los momentos más complicados.

Lejos de retroceder, Bremer profundizó sus críticas cuando le preguntaron si consideraba que algunos de sus compañeros carecían de personalidad. “Sí, eso es lo que dije, pero no estoy señalando a los chicos. Cada uno tiene su carácter, también hay muchos nuevos y hay quienes, cuando las cosas van mal, se esconden un poco“, expresó.

Bremer y Cambiaso, de la Juventus, se muestran abatidos después de que la Lazio anote su tercer gol. (REUTERS) Bremer y Cambiaso, de la Juventus, se muestran abatidos después de que la Lazio anote su tercer gol. (REUTERS)

El respaldo al DT y el impacto anímico de la derrota

A pesar de sus duras críticas al plantel, Bremer también salió a respaldar a Luciano Spalletti y dejó en claro que la responsabilidad por los malos resultados recae principalmente en los futbolistas. “Es cierto que el entrenador da indicaciones, pero somos nosotros quienes tenemos que ponerlas en práctica sobre el terreno de juego”, aseguró el brasileño en diálogo con Sky Sport Italia.

Además, el defensor reconoció que el equipo se vio afectado anímicamente después del primer gol de Lazio. “Tuvimos ocasiones y jugamos bien hasta que marcaron, así que el hecho de que anotaran en su primera ocasión nos causó una gran frustración”, explicó, haciendo referencia a las dificultades de Juventus para reaccionar ante la adversidad.

La picante respuesta de Spalletti al defensor

Las declaraciones del brasileño no tardaron en llegar a oídos de Luciano Spalletti. A pesar de que Bremer había respaldado públicamente al entrenador y responsabilizado a los futbolistas por el mal momento del equipo, el técnico salió a responderle y le recordó que él también había sido protagonista de la derrota.

“Bremer tiene que responder y está bien que haga sus análisis, pero él forma parte del partido de esta noche, igual que yo, aunque hoy estuviera en la tribuna. Antes de hablar del equipo, cada uno tiene que hablar de sí mismo“, sostuvo el técnico italiano.

Juventus perdió 3-0 ante Lazio. (ANSA) Juventus perdió 3-0 ante Lazio. (ANSA)

Además, Spalletti fue todavía más contundente al referirse a la responsabilidad del defensor: “Sería demasiado fácil echarle la culpa a otras cosas. Bremer tampoco queda al margen de la actuación: está metido hasta el cuello en ella“.

Autocrítica grupal y reparto de culpas

Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador intentó dejar en claro que la responsabilidad por el resultado debía ser compartida. “Nadie salvó la cara ni puede permitirse hablar de los demás. Me alegra que el capitán venga a hablar y dé la cara, pero es fundamental hacer un análisis correcto. Las derrotas nos afectan a todos”, sentenció.

El flojo presente en la Serie A y la chance en Europa

La derrota ante Lazio no hizo más que profundizar el complicado arranque de temporada del conjunto de Turín. Con apenas 11 puntos en siete fechas, Juventus ocupa el octavo puesto de la Serie A, a ocho unidades de los líderes Inter y Lazio.

El próximo partido de Juventus será este jueves 22 de octubre, cuando reciba al Rennes por la Europa League. El conjunto italiano buscará recuperarse de la dura derrota ante Lazio y dejar atrás las tensiones internas que quedaron expuestas tras el cruce entre Bremer y Spalletti.

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