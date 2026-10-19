​A días de la vuelta ante Boca: Vasco perdió por el Brasileirao y está a tres puntos del descenso, pero el DT avisó que no renunciará a ninguna competencia 

La derrota 1-0 ante Sao Paulo, con mayoría de titulares, sacudió fuerte en Vasco da Gama, donde no faltaron los cuestionamientos contra el entrenador, Pedro Emanuel, por mantenerse inflexible en su idea de no descuidar ninguno de los tres frentes en los que el conjunto carioca aún sigue en competencia: el Brasileirao, la Copa Sudamericana y la Copa do Brasil. Luego del triunfo en la Bombonera ante Boca y a días del partido de vuelta en el Maracaná, al DT le reclamaron por no enfocarse en el torneo local, que hoy tiene a su equipo a tres puntos de Inter de Porto Alegre, el último que estaría descendiendo.

Ante los planteos, Pedro Emanuel se defendió en conferencia de prensa: “Es lógico que tengamos urgencia en el Brasileirao, es nuestra competición más importante. Pero por la ambición que está demostrando este club, no voy a renunciar”.

Pedro Emanuel tras la derrota ante Sao Paulo. Fotos: Dikran Sahagian/Vasco Pedro Emanuel tras la derrota ante Sao Paulo. Fotos: Dikran Sahagian/Vasco

Y, ante la posibilidad de que desde el club le reclamen ceder en alguno de los certámenes para enfocarse en el local, reafirmó: “Voy a ser sincero, incluso si la dirigencia habla conmigo sobre este tema. Creo que sería injusto, en este momento y en esta etapa de la competición, renunciar a cualquier cosa”.

Sobre la derrota y la situación en el Brasileirao, el DT portugués aclaró: “Me lo tomo con la misma tranquilidad con la que llegué. No estamos a salvo de nada y aún queda mucho por lograr, sobre todo en el Brasileirão, lo entendemos. Por eso me lo tomo con naturalidad, porque sé que tenemos la calidad para conseguir los puntos que necesitamos”.

“Partido s como este son equilibrados. Sabemos que esta será nuestra lucha. Por lo tanto, creo que este tiene que ser nuestro proceso. Creer como lo hemos hecho y lo hicimos en los últimos partidos antes de este encuentro. Creer en el trabajo”, completó.

Preocupación por Paulo Henrique para el partido de vuelta ante Boca

Pedro Emanuel tras la derrota ante Sao Paulo. Fotos: Dikran Sahagian/Vasco Pedro Emanuel tras la derrota ante Sao Paulo. Fotos: Dikran Sahagian/Vasco

Más allá de la caída ante Sao Paulo, Vasco da Gama también sufrió la lesión de Paulo Henrique, quien no pudo jugar el segundo tiempo por una molestia en la zona del abdomen y las costillas, y es duda para la vuelta ante Boca.

Consultado por la lesión del lateral, Pedro Emanuel reconoció: ” Fue un shock. Creo que se trata de una cuestión muscular. Ahora será el cuerpo médico el que lo determine. Puede ser hoy, pero vamos a volver a evaluarlo. De todos modos, no soy médico. Vamos a esperar. Tengo esperanzas de que no sea nada grave”.

Atento, Boca: Vasco da Gama, con mayoría de titulares, perdió ante San Pablo

Mientras en Boca todo fue felicidad en la Bombonera la noche del viernes, con una victoria 2-1 ante Talleres para ser líder único de la tabla anual y llegar más que envalentonado a la vuelta contra Vasco da Gama, en el club brasileño se vivió todo lo contrario: con la mayoría de titulares y con uno de ellos (Paulo Henrique) que terminó lesionado, perdió 1-0 contra San Pablo este sábado, en la fecha 31 del Brasileirao.

Como para el Vasco Arruabarrena, para Pedro Emanuel, DT del Gigante da Colina, este partido también era esencial. Porque el equipo de Río de Janeiro está pegadito a la zona de descenso, y por eso decidió usar, curiosamente, a la misma cantidad de titulares que utilizó el Xeneize frente a Talleres: ocho, aunque uno de ellos fue el colombiano Carlos Andrés Gómez, que fue expulsado contra Boca y que, en consecuencia, no estará en la vuelta.

Los únicos tres que cambió fueron Gabriel por Alan Saldivia, Tche Tche por Thiago Mendes y Facundo Colidio, que no puede jugar la serie ante Boca porque ya aparecía inscripto en la lista de River para las fases finales, por Adson.

Pero no obtuvieron los de Río Janeiro el mismo resultado. Si bien dominaron la mayoría del partido (tuvieron un 55% de posesión), no tradujeron esa tenencia en goles. Tuvieron sus mejores chances en la primera mitad, con tiros que pasaron cerquita, pero les faltó efectividad.

Culminados esos 45′, encima, Emanuel debió reemplazar por lesión al lateral derecho Paulo Henrique (en su lugar ingresó José Luis Rodríguez), del que restará conocer un diagnóstico y ver si estará disponible o no para jugar ante Boca.

San Pablo, que había tenido unas llegadas aisladas en la primera mitad (dos claras con Jonathan Calleri), salió más decidido en la segunda mitad. Yéndose con más hombres al ataque y jugando más directo. De ese modo, con un pase largo de su arquero y peleando arriba, encontró el 1-0 ganador de la mano de Artur, que se filtró entre varios hombres de Vasco en el área (se durmieron todos), recibió un pase y la cruzó para convertir el gol de la victoria a los 22′.

Esta derrota mantiene a Vasco 15° en la tabla del Brasileirao con 35 puntos, solo tres más que Inter de Porto Alegre, que 17° con 32 unidades y un partido más, ocupa el primero de los puestos de descenso.

La ida contra Boca en la Bombonera la ganó 1-0. Y bien, es cierto, ante un Xeneize que jugó muy por debajo del nivel que arrastraba y que perdió el invicto de 17 partidos.

Ahora, intentará sostener esa ventaja en el Maracaná, pero ante un Boca que irá a todo o nada. Y con un importante envión de energías. E incluso, muy probablemente, con su capitán Leandro Paredes desde el arranque, una baja que padeció y muchísimo en el primer encuentro.

Todo se decidirá el martes 20 de octubre a las 21:30 en el Maracaná.

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