​El presidente del Atlético de Madrid y un picante pedido para Julián Álvarez en la previa del partido ante el Barcelona: “El mejor perdón es un gol, no, dos, y ganar” 

A horas del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por LaLiga, Enrique Cerezo, presidente del Colchonero, intentó dar por terminado el conflicto que se generó con el conjunto catalán en el último mercado en medio de las negociaciones por el pase de Julián Álvarez, pero igual le dejó un picante pedido al delantero argentino para conseguir el “perdón” definitivo.

“El tema de Julián quedó zanjado en su momento, dijimos lo que teníamos que decir y aquí paz y después gloria. Ya no hay que hablar más del tema de Julián con el Barcelona, hoy lo que tiene que hacer es demostrar lo que tiene que demostrar en el campo, y si vosotros decidís que es la estrella del partido, pues seguro que será la estrella del partido”, aseguró Cerezo, antes del almuerzo protocolar en Madrid con la dirigencia del Barcelona.

Julián se reencontrará con el Barcelona después de la novela del verano. EFE/ Chema Moya Julián se reencontrará con el Barcelona después de la novela del verano. EFE/ Chema Moya

Además, insistió: ” Las relaciones son buenas con todos los equipos de fútbol de Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta regional. He hablado con él los ocho años que estuve de presidente, los cuatro que lleva ahora, o sea, 12 años. ¿Por qué no voy a hablar hoy?”.

Para cerrar, sobre la posibilidad de que el público en el Metropolitano se manifieste contra el Barcelona o contra Julián por este mismo conflicto, Cerezo le marcó la cancha a Julián con un picante pedido: “Los hinchas son soberanos y, si tienen algo que decir, lo dirán. Pero yo creo que el tema para nosotros está completamente zanjado. El mejor perdón es un gol, no, dos, y ganar”.

El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona este domingo en el Metropolitano, a las 17, en un duelo entre los que eran primero y segundo en LaLiga antes del comienzo de la jornada y con la presión extra de la victoria del Real Madrid este sábado.

“Siempre hay buenas sensaciones, pero es un partido difícil, como casi todos los que jugamos, y como siempre intentaremos ganarlo. Buen partido, esperemos que los jugadores estén a la altura de las circunstancias. Es un buen equipo, uno de los mejores de Europa, por no decir el mejor. Estamos compitiendo de momento”, declaró el Cerezo.

Julián se reencontrará con el Barcelona después de la novela del verano. REUTERS/Susana Vera Julián se reencontrará con el Barcelona después de la novela del verano. REUTERS/Susana Vera

Además, restó importancia a la posibilidad de ponerse puntero: ” Ya lo he sido muchas veces, o sea, que una vez más no me preocuparía mucho. Queda mucho hasta el final. Es mejor ir al parate de líder que ir segundo o tercero”.

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