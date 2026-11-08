​Cavani reapareció tras el título de Boca con un mensaje y un recuerdo especial 

Edinson Cavani reapareció para saludar a Boca después de la consagración en la Tabla Anual. Desde Salto, su ciudad natal en Uruguay, donde está instalado y sin haber vuelto a jugar desde su salida del club, el Matador compartió dos historias de Instagram. A la distancia, también celebró un título del que forma parte por sus dos apariciones en el Apertura.

“Felicitaciones BOQUITA”, escribió primero sobre una publicación con el festejo del plantel. Después eligió un recuerdo familiar: un video de su hijo en la Bombonera, con la camiseta azul y oro, imitando su celebración de la flecha. “Sí señor, Boquita campeón”, agregó junto a una copa y un brazo de fuerza.

El saludo estuvo dirigido al club. Al menos en esas publicaciones, no hubo mensajes individuales para Leandro Paredes ni para sus ex compañeros. El capitán, en cambio, lo había incluido entre quienes también merecían disfrutar: “Tengo palabras de agradecimiento para Ander, para Weigandt, para Barinaga, para Zenón, Cavani, Zeballos, Luquitas Janson, el cuerpo técnico de Úbeda”.

“Felicitaciones Boquita”, el saludo de Edinson Cavani para el Boca campeón, del que también formó parte. “Felicitaciones Boquita”, el saludo de Edinson Cavani para el Boca campeón, del que también formó parte.

El final de su ciclo y los números con la azul y oro

Cavani se fue a mitad de año, después de acordar la rescisión de un contrato que vencía en diciembre. La salida se formalizó el 1° de julio, con Rodolfo Arruabarrena ya al frente del equipo y sin tenerlo en sus planes. Le quedaban seis meses de vínculo y cerró su etapa con 81 partidos y 28 goles.

Sus últimos dos años estuvieron lejos de lo esperado. En 2025 disputó 24 encuentros y convirtió cinco tantos. En 2026 apenas jugó dos, frente a Platense y Racing, sin goles: fueron 104 minutos en total. Los problemas en la espalda, que lo llevaron a operarse de una hernia de disco, le impidieron recuperar continuidad. Pasó más tiempo afuera que adentro y su última aparición fue el 20 de febrero.

De la final en el Maracaná al pico goleador de 2024

Muy distinto había sido el comienzo de la historia. Llegó a mediados de 2023, fue importante en el camino a la final de la Libertadores y jugó aquella definición ante Fluminense en el Maracaná. Su mejor año fue 2024: marcó 20 goles en 39 partidos y terminó como máximo anotador de Boca.

Ahora sumó un campeonato aun sin estar. Como él, también son parte Ander Herrera, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini. Y Úbeda, cuyo equipo aportó 30 de los 63 puntos. El Sifón, que aún no volvió a dirigir, había jugado esa mañana para el seleccionado de la Liga Senior y también integra el equipo de Racing. El título se festejó en la Bombonera, pero también llegó hasta Salto.

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