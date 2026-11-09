​Jugó para la Selección Argentina, pero eligió a Haití: Kiki Ramos representará a su país de nacimiento en el Mundial Sub 17 

Luego de disputar varios amistosos -y con un gol incluido- con la Selección Argentina Sub 17 en plena preparación de cara al próximo Mundial de la categoría, e incluso después de acompañar a la Selección Mayor en la gira previa a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026, Stephen Ramos, más conocido como Kiki, sorprendió al anunciar su decisión de representar a Haití, su país de nacimiento, en el Mundial Sub 17 de Qatar, que comenzará el próximo 19 de noviembre.

Kiki es una de las grandes joyas de las Inferiores de Vélez. Si bien aún no fue convocado por Guillermo Barros Schelotto, el juvenil de 17 años es seguido de cerca por el cuerpo técnico del Fortín y ya firmó su primer contrato con el club, con una millonaria cláusula de salida de 12 millones de dólares.

En un año de maratónico ascenso también se le abrieron las puertas de la Selección dirigida por Diego Placente. Pero luego de sus primeras experiencias con la Celeste y Blanca, finalmente optó por jugar con Haití el próximo Mundial.

Kiki Ramos en su llegada a la concentración de Haití. Kiki Ramos en su llegada a la concentración de Haití.

“Stephen Oscar Ramos, conocido por todos como Kiki, nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y juega actualmente en el Club Atlético Vélez Sarsfield. El futbolista aceptó representar a Haití y se incorporará a la selección nacional Sub 17 en Brasil”, anunció la cuenta oficial de la selección de Haití en Instagram.

Además, agregaron: “Con el objetivo de continuar explorando cada rincón del mundo, descubrir talentos y convocar a jóvenes nacidos en Haití para que defiendan los colores de su país, la Federación Haitiana de Fútbol se complace en darle la bienvenida a esta joven promesa a la familia de los Grenadiers. Asimismo, agradece a su representante y a su club, el Club Atlético Vélez Sarsfield, por la colaboración que hizo posible este paso”.

Kiki Ramos en su llegada a la concentración de Haití. Kiki Ramos en su llegada a la concentración de Haití.

En la publicación, también compartieron un video del momento en el que Kiki se suma a la concentración y es recibido por sus nuevos compañeros.

El Grupo de Haití en el próximo Mundial Sub 17

Haití integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. El partido debut será el mismo jueves 19, frente al conjunto galo. Luego irán ante la Celeste (22/11) y cerrarán la Fase de Grupos contra el seleccionado saudí (25/11).

¿Quién es Kiki Ramos?

El 12 de enero de 2010 ocurrió uno de los eventos naturales más mortíferos de la época moderna: el terremoto en Haití, que se llevó más de 300 mil vidas. En un orfanato, un bebé de nueve meses salió ileso: era Stephen, nacido el 3 de abril de 2009. A miles de kilómetros, en la Argentina, sus futuros padres adoptivos ya tenían los papeles en regla y estaban con los últimos trámites, pero no tenían forma de saber si estaba vivo . Un mes después, el chico pudo viajar. Acá pasó a ser, simplemente, ‘Kiki’.

Hoy, con 17 años, Kiki la rompe en las Divisiones Inferiores de Vélez y lo mira de reojo el DT multicampeón de la Reserva, Marcelo ‘Indio’ Bravo. Con los pies sobre la tierra, trabaja para llegar a Primera y cumplir su sueño: jugar en el José Amalfitani con la V azulada.

En septiembre de este año, la joya de Vélez firmó su primer contrato con el club, hasta el 2028 y con una cláusula de salida de 12.000.000 de dólares. El oriundo de Port-au-Prince todavía no fue ni citado por el Mellizo Barros Schelotto. Sin embargo, al tratarse de un club que le da mucha importancia a los juveniles formados en la Fábrica, su estreno podría llegar antes de fin de año.

Su rendimiento en las Inferiores del Fortín le abrió las puertas de la Selección Argentina Sub 17, pero luego de sus primeros amistosos con la Celeste y Blanca, finalmente se inclinó por su país de nacimiento.

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