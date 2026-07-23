​Las seis figuras del fútbol mundial que están sin club a semanas de que arranque una nueva temporada 

Los años le pasan a todos y es por eso que muchas de las grandes figuras que alguna vez supieron integrar la élite del fútbol mundial hoy ya no son lo que eran, pasando de jugar en los mejores equipos y ligas del mundo a competir en algunos escalones más abajo. Sin embargo, la jerarquía y experiencia de estos futbolistas sigue teniendo un gran valor para varios equipos, por lo que llama mucho la atención que haya tantos cracks del fútbol mundial que todavía no tienen contrato con ningún club de cara a la temporada entrante…

Es verdad que acaba de terminar la Copa del Mundo y que todavía quedan un par de semanas para el inicio de las principales ligas europeas —por ejemplo, la Premier League empieza el fin de semana del viernes 31 de agosto—. Aun así, sorprende que haya seis nombres pesados del fútbol internacional, entre los que se destacan algunos sudamericanos, que por el momento no están vinculados a ninguna institución. Una situación que abre oportunidades de mercado más que interesantes… Mirá.

1) Sergio Ramos

A sus 40 años, al defensor central español se lo pudo ver como espectador en la final de la Copa del Mundo en la que su querida selección alcanzó su segunda estrella. Mientras tanto, el ex Real Madrid analiza si colgar los botines o seguir compitiendo, dado que su última experiencia se terminó a principios del 2026, cuando quedó libre de los Rayados de Monterrey, de México. Desde medios españoles aseguran que su futuro puede volver a estar en Europa, aunque la opción de pasar a la MLS de Estados Unidos también ha tomado fuerza.

Sergio Ramos, en sus últimos días como defensor del Monterrey. (EFE/Felipe Gutiérrez) Sergio Ramos, en sus últimos días como defensor del Monterrey. (EFE/Felipe Gutiérrez)

2) Mohamed Salah

Tras una sentida despedida del Liverpool, donde finalizó su contrato después de nueve temporadas en las que levantó, entre otros títulos, una UEFA Champions League y dos Premier League, el atacante egipcio dijo presente en la Copa del Mundo, donde fue eliminado por Argentina en aquella agónica remontada albiceleste en Atlanta, en los octavos de final.

Si bien unos cuantos rumores ubicaban al Faraón en el fútbol de Arabia Saudita, en los últimos días tomó fuerza la chance de que Mo, a sus 34 años, continúe su carrera en el Besiktas de Turquía, una negociación que podría definirse en los próximos días.

4) Mauro Icardi

El representante argentino en esta lista es el goleador de 33 años que viene de ser campeón en la liga de Turquía con el Galatasaray. Después de convertir 77 goles en tres temporadas, el ex Inter finalizó su contrato y analiza su futuro. Ya van varios mercados de pases en los que el rosarino estuvo en el radar de River, pero parece que esta vez tampoco se dará su llegada. A la vez, Icardi escucha ofertas de Brasil, Arabia Saudita y México.

Mauro Icardi, campeón en Turquía. (REUTERS/Dilara Senkaya) Mauro Icardi, campeón en Turquía. (REUTERS/Dilara Senkaya)

5) Philippe Coutinho

Otro sudamericano que supo romperla en las grandes ligas europeas, mostrando un nivel altísimo en Liverpool que lo catapultó al Barcelona de Messi, donde finalmente no cumplió con las expectativas. Su último paso fue por el Vasco da Gama, del fútbol brasileño, donde rescindió su contrato en febrero de este año y, a sus 34 años, Philippe busca club: su destino más probable es la MLS, más precisamente Los Angeles Galaxy.

Coutinho hizo 22 goles con la camiseta del vasco. (REUTERS/Thiago Bernardes) Coutinho hizo 22 goles con la camiseta del vasco. (REUTERS/Thiago Bernardes)

6) James Rodríguez

Luego de disputar su tercer Mundial y no poder superar los octavos de final al caer por penales ante Suiza, el colombiano James Rodríguez analiza su futuro, dado que sus últimas experiencias en el fútbol de clubes no salieron como esperaba. El enganche de 35 años no renovó su contrato con el Minnesota United de la MLS y, tras flojos pasos por León y Rayo Vallecano, rumores lo vinculan con equipos como el America de México o la Lazio de Italia.

El crack colombiano busca club. (Reuters/Simon Fearn) El crack colombiano busca club. (Reuters/Simon Fearn)

7) Alexis Sánchez

El último de esta lista, también sudamericano. El Niño Maravilla hizo su aporte para que el Sevilla pudiera mantener la categoría la temporada pasada, pero su contrato llegó a su fin y su etapa en el cuadro de Andalucía también. A sus 37 años y con una carrera memorable en el lomo, no sorprendería que Alexis Sánchez regrese a Universidad de Chile, el club de sus amores, aunque todavía no existe nada concreto.

Alexis deja Sevilla tras una temporada. (EFE/Julio Muñoz) Alexis deja Sevilla tras una temporada. (EFE/Julio Muñoz)

Bonus track: dos que ya aseguraron su futuro

Luka Modric sigue en Milan

Otro que jugó la Copa del Mundo, de la que se quedó afuera en dieciseisavos de final contra Portugal, es Luka Modric, el volante croata que la supo romper en el Real Madrid. S u última etapa fue en el Milan de Italia, donde redondeó una temporada con 37 partidos jugados y dos goles, pero su contrato con el Rossonero llegó a su fin.

Sin embargo, a sus 40 años, Luka arregló para renovar su vínculo por un año más con el cuadro italiano, hasta julio del 2027, según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano.

Modric jugará un año más en el Milan. (REUTERS/Daniele Mascolo) Modric jugará un año más en el Milan. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Casemiro jugará en Miami

El mediocampista brasileño se despidió del Manchester United ovacionado por Old Trafford tras cuatro temporadas y dos títulos con los Red Devils y, tras representar a la Verdeamarela en la Copa del Mundo con 34 años, el ex Real Madrid arregló su llegada al Inter de Miami, club con el que firmó hasta junio del 2029.

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