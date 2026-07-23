​Histórico: el Femenino de Racing se consagró campeón por primera vez 

Racing escribió historia de la grande. Por primera vez, la Academia se consagró campeona del Campeonato de Primera División del Fútbol Femenino, tras años de quedarse a las puertas. Fue el resultado de una campaña histórica, en la que las dirigidas por Héctor Bracamonte certificaron 38 puntos en 15 partidos (producto de 12 victorias, dos empates y una derrota).

Racing le ganó a San Luis y se consagró campeón

Llegaron a la última fecha como uno de los líderes del certamen junto a San Lorenzo, que se enfrentaba a Lanús, mientras que las de Avellaneda hicieron lo propio ante San Luis. Rocío Bueno abrió el marcador a los 57′ y fue la colombiana Marleidy Cossio la que se ocupó de sentenciar el resultado. Fue victoria 2-0, y el triunfo por 1-0 del Granate frente al Ciclón terminó con la mala racha de tres subcampeonatos consecutivos para Racing, que se consagró campeón del Torneo Apertura 2026.

De esta forma, escribió su nombre en el palmarés femenino que lidera Boca con sus 29 consagraciones, mientras que River lo escolta con 11. La UAI Urquiza (5), San Lorenzo (4) y Newell’s y Belgrano (1), completan la lista. Pero también, la institución de Avellaneda se convirtió en el sexto club en consagrarse campeón tanto en el masculino como en el femenino.

Cossio marcó el segundo gol de Racing. Cossio marcó el segundo gol de Racing.

Las estadísticas de un campeonato histórico

Las estadísticas agrandan aún más la gesta de las académicas, que fueron el equipo más goleador del campeonato (anotaron 35 goles) y recibieron apenas nueve tantos. Racing deberá esperar al ganador del Torneo Clausura, con el que disputará la final en diciembre de este año. De ese duelo saldrá el clasificado a la Copa Libertadores Femenina del año 2027. La Acadé aún no se aseguró su lugar en ese certamen.

En el mes de julio, el club celebró el título de la Reserva -que salió campeón luego de 62 años de espera-, y ahora se enorgullece por la enorme actuación de su equipo femenino. El segundo semestre del año empezó con el pie derecho para la Academia.

Racing le ganó a San Luis y se consagró campeón. Racing le ganó a San Luis y se consagró campeón.

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