​Atento River: Juanfer Quintero pidió extender su licencia y se sumaría al plantel el jueves de la próxima semana 

“Juanfer se tiene que presentar el jueves”. Eduardo Coudet había sido contundente cuando le preguntaron por la situación de Juan Fernando Quintero tras la eliminación de River en la Copa Argentina, el viernes de la semana pasada. Sin embargo, el colombiano de 33 años que está de licencia en el club de Núñez desde que finalizó su participación en el Mundial no estará en el entrenamiento de este jueves.

El #10 de River, que no jugó el último partido del semestre anterior (ante Blooming por la fase de grupos de la Copa Sudamericana) porque pidió autorización en el club para viajar con antelación a sumarse a la selección de Colombia que competiría en la Copa del Mundo, se comunicó en las últimas horas con los dirigentes para pedir una semana más de licencia y sumarse recién el jueves de la próxima semana (30 de julio) al plantel de Coudet que debutará en el Clausura este sábado ante Barracas Central y el miércoles visitará a Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del torneo.