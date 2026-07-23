​Casemiro, nuevo refuerzo del Inter Miami de Messi y De Paul 

El Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otros argentinos, que jugará este miércoles (20:30 hora argentina) ante Chicago Fire por la MLS, aunque sin Leo y RDP, volvió a sacudir el mercado con la llegada de una figura de peso mundial. El club anunció oficialmente el fichaje de Casemiro, histórico volante de la selección de Brasil y cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

El brasileño de 34 años llega como agente libre y firmó contrato hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer, con una opción para extender su vínculo hasta junio de 2029. Por el momento, el futbolista se encuentra a la espera de recibir su visa P-1 para poder incorporarse oficialmente al equipo.

Además, para concretar la operación, Inter Miami adquirió de LA Galaxy la prioridad de descubrimiento del futbolista, uno de los mecanismos que utiliza la MLS para ordenar los derechos de negociación dentro de la liga.

Las primeras palabras de Casemiro como jugador de Inter Miami

“Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, afirmó Casemiro.

“Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí”, agregó el brasileño.

Su incorporación representa un nuevo golpe de mercado para un Inter Miami que continúa reforzando un plantel cargado de experiencia y jerarquía internacional. Casemiro aportará equilibrio en la mitad de la cancha, pero también liderazgo y una mentalidad ganadora construida durante años en la elite del fútbol europeo.

Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami, destacó justamente la ambición detrás de su llegada: “La llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial”.

“Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”, agregó Mas.

David Beckham, copropietario de la franquicia, también celebró la incorporación: “Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiemp o. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.

Un ganador de todo que llega a la MLS

Casemiro desembarca en el sur de la Florida después de una carrera extraordinaria en la elite. Formado en San Pablo, dio el salto a Europa en 2013 para incorporarse al Real Madrid y, tras una cesión al Porto durante la temporada 2014-15, regresó a la Casa Blanca para transformarse en una pieza fundamental de uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club.

En ocho temporadas con el conjunto merengue disputó 336 partidos, convirtió 31 goles, repartió 29 asistencias y conquistó 18 títulos. Entre ellos aparecen cinco Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Ligas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Casemiro junto a Kroos y Modric, con la Champions League. Foto: AP Casemiro junto a Kroos y Modric, con la Champions League. Foto: AP

En 2022 comenzó una nueva etapa en el Manchester United. Con los Red Devils acumuló 160 partidos, 26 goles y 14 asistencias durante tres temporadas, además de conquistar una Copa de la Liga y una FA Cup.

Su experiencia también se extiende a la selección brasileña, con la que disputó 91 encuentros y se consagró campeón de la Copa América 2019. Jugó los Mundiales de 2018 y 2022 y también integró el plantel de Brasil en la Copa del Mundo de 2026, donde fue titular en los cinco encuentros de la Verdeamarela y aportó un gol y una asistencia.

Ahora, después de conquistar prácticamente todo en Europa, Casemiro abre un nuevo capítulo de su carrera en la MLS. Inter Miami suma así a otro nombre de enorme recorrido internacional para un proyecto que continúa apuntando alto y que tendrá en el brasileño a un nuevo líder dentro y fuera de la cancha.

​