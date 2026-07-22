​Tigre quiere dar el primer golpe en los playoffs contra Nacional 

Con la finalización de la Copa del Mundo, los clubes de la máxima categoría del fútbol argentino regresan a sus actividades. El primero en hacerlo es Tigre, quien no tiene una parada sencilla: se enfrenta a Nacional de Uruguay por los 16avos de la Copa Sudamericana. El Matador vuelve a jugar un encuentro de carácter oficial luego de casi dos meses.