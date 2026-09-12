​Las Panteras ganaron, se aseguraron el Mundial y ahora van por lo más difícil 

Las Panteras cumplieron con el primer objetivo y ahora van por el más difícil. Argentina derrotó este sábado 3-0 a Venezuela, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y aseguró su clasificación al Mundial 2027 en Estados Unidos y Canadá. Además, consiguió el boleto para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Pero todavía queda la definición grande: jugar vs. Brasil por el título del Sudamericano y por el pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El triunfo ante Venezuela tuvo un comienzo complicado para el equipo dirigido por Facundo Morando. Las venezolanas salieron decididas y rápidamente se escaparon 10-2, aprovechando algunos problemas argentinos en recepción y ataque. Las Panteras, sin embargo, fueron recuperando terreno, ajustaron su juego y llegaron al empate 15-15. A partir de ahí, Cugno y Bulaich empezaron a pesar en ofensiva, mientras Pelozo sostuvo al equipo en defensa, hasta que Argentina logró quedarse con el set por 25-23.

El festejo de Las Panteras. El festejo de Las Panteras.

El segundo parcial mostró una versión mucho más sólida de Las Panteras. Argentina tomó rápidamente ventaja de 8-5 y 12-7, con Bulaich y Bertolino importantes en ataque. Venezuela consiguió acercarse hasta el 17-18, pero las argentinas volvieron a ajustar el bloqueo y la ofensiva para cerrar el set 25-20 y quedar a un paso de la victoria.

En el tercero hubo otra vez momentos de paridad. Argentina arrancó mejor y se puso 8-4 y 11-6, pero Venezuela reaccionó, igualó el marcador en 13 y pasó al frente 16-15. Las Panteras no se desesperaron, recuperaron solidez en bloqueo y contraataque y, con buenos pasajes desde el saque de Mayer, volvieron a despegarse hasta el 22-17. El cierre quedó en manos de Argentina y fue Cugno quien puso el punto definitivo para el 25-21.

El bloqueo de Herrera y Rodríguez. El bloqueo de Herrera y Rodríguez.

Cugno volvió a ser una de las grandes protagonistas de la jornada. La opuesta cordobesa terminó con 15 puntos, fue la máxima anotadora argentina y, además, se mantiene como goleadora del torneo con 97 tantos, una cifra que refleja el peso que tuvo en el camino de Las Panteras.

Con el triunfo ante Venezuela, Argentina ya tiene asegurados los tres primeros objetivos: Mundial 2027, Juegos Panamericanos 2027 y la posibilidad de definir el título del hexagonal. Pero el último boleto es el que más cuesta. El campeón del torneo, además de quedarse con la corona, obtendrá la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y para eso no habrá que hacer cuentas. Argentina y Brasil llegan a la última fecha de este domingo a las 12 invictos y con cuatro victorias cada uno, por lo que el partido de este domingo será directamente una final. El que gane se quedará con el título y con el boleto olímpico. El que pierda deberá esperar las próximas oportunidades de clasificación para intentar llegar a Los Angeles.

El partido se podrá ver por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóleibol.

​