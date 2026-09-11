​Español perdonó a Mercedes, sufrió un misil de Leandro Amado y dejó escapar dos puntos clave en la Primera C 

El fútbol suele ser implacable con los equipos que perdonan y premia la insistencia cuando menos se lo espera. En el marco de la Primera C, Mercedes y Deportivo Español animaron un duelo sumamente disputado que terminó con una igualdad 1-1.

Ambos conjuntos llegaban a esta cita con objetivos bien marcados pero con la misma urgencia de sumar. Mientras el Gallego pretendía ratificar su solidez defensiva y afianzarse en los puestos de Reducido para soñar en grande, el Blanquinegro asumía el compromiso ante su gente como una oportunidad impostergable para dar el salto hacia la zona de clasificación en plena recta final.

Mercedes rescató el empate con un golazo. (@clubmercedesoficial) Mercedes rescató el empate con un golazo. (@clubmercedesoficial)

Superioridad del Gallego

Desde el comienzo, el trámite del partido fue un monólogo absoluto del conjunto del Bajo Flores. Español impuso las condiciones con autoridad, manejó los ritmos en un terreno que estaba complicado y no tardó en traducir esa superioridad colectiva en el marcador.

Apenas se jugaban siete minutos cuando el Gallego ejecutó a la perfección una jugada preparada de tiro libre: envío preciso y cabezazo impecable en soledad de Ricardo Cabrera para estampar un auténtico golazo. Durante todo ese período inicial, la visita hizo méritos de sobra para estirar la ventaja, pero pecó de ineficacia en los últimos metros y dejó con vida a su rival.

Bombazo de Amado para romper la racha

El complemento parecía transcurrir bajo una calma absoluta para la visita. Español controlaba la posesión sin mayores sobresaltos defensivos y administraba la ventaja con solidez, respaldado por una muralla en su arco: arrastraba ocho encuentros consecutivos con la valla invicta. Sin embargo, en esta divisional ningún trámite se cierra antes de tiempo.

Empate con sabor a poco para ambos. (@clubmercedesoficial) Empate con sabor a poco para ambos. (@clubmercedesoficial)

A los 27′ del segundo tiempo, cuando el local no encontraba los caminos ofensivos, emergió la figura de Leandro Amado. El atacante, que recién había ingresado al partido, capturó una pelota suelta a casi 30 metros y sacó un bombazo que se metió en el ángulo. Fue un golazo de otro partido, inatajable para el arquero y decisivo para quebrar la racha defensiva de la visita.

Pese a la frustración por dejar escapar dos puntos clave, la unidad obtenida le permite a Español sostenerse firme dentro de los puestos de clasificación al Reducido. Para Mercedes, en cambio, la igualdad dejó un sabor a poco en la tabla general: aunque rescató un punto heroico sobre el cierre, sigue sin recortar las distancias necesarias para meterse de lleno en la pelea por el ascenso.

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